NM LIVE – Zamboni, Portanova, Santacroce, Zaccaria, Carmine Esposito e Petrazzuolo

NM LIVE – Zamboni: “Conte sereno, importante il rientro di Lukaku per lui, Alisson Santos incredibile, Elmas è un valore aggiunto”

MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Conte? E' molto sereno e tranquillo, può solo fare cose buone. Il rientro di Lukaku per lui è una pedina importante. Alisson Santos? E' un giocatore incredibile e può dare una grossa mano al futuro del Napoli. Marcare un giocatore del genere non è facile. Riscatto Elmas? Elmas è duttile, gioca bene in molte posizioni e per il Napoli è un valore aggiunto. Non penso che il Napoli se lo faccia scappare. Futuro Conte? Ho visto che parla da allenatore del futuro, questo significa che si trova bene a Napoli e con la società, è motivo di orgoglio anche per i tifosi avere un allenatore a cui piace stare a Napoli. Il rientro di alcuni calciatori porta fiducia e consapevolezza, è ossigeno puro per i calciatori per finire al massimo questa stagione. Passo falso dell'Inter contro il Milan? Credo che dobbiamo aspettarci di tutto. Sono convinto che il calcio è cambiato, ma non in meglio, se per 45 minuti fai girare la palla senza cercare la profondità, fai fatica. Penso che c'è da aspettarsi di tutto. Magari sulla carta è la più forte, ma non vuol dire niente, perchè si vince con il gruppo e Conte questo l'ha capito e sta costruendo un gruppo eccezionale. Napoli-Lecce? Non va sottovalutata, sono queste le partite più difficili se non le affronti con la testa giusta, quelle con Inter, Milan e Juve sono più facili da preparare, quelle che si devono salvare sono difficili da affrontare".

NM LIVE – Portanova: “Il Napoli deve puntare al secondo posto, sarebbe come vincere lo Scudetto, importante il recupero di calciatori come De Bruyne, Anguissa e Lukaku”

DANIELE PORTANOVA, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Lotta Champions? L'obiettivo del Napoli è fare sei punti in due partite, tre punti li ha fatto contro il Torino, anche se gli ultimi minuti li ha gestiti un pò male. Il Napoli deve tentare di raggiungere il secondo posto e, visto tutto quello che è successo, il secondo posto è come vincere lo Scudetto. Difesa con tre mancini? Penso che arrivati a un certo livello, devi saper giocare con entrambi i piedi. Gli esperimenti ne ha fatti tanti, la cosa più importante è il recupero di calciatori importanti come Anguissa, De Bruyne e Lukaku. A livello di mentalità, possono dare una grande mano in questo finale. Nonostante le difficoltà, il Napoli è lì e se raggiunge il secondo posto merita un applauso. A volte le stagioni negative danno spunti positivi. Se il Napoli non avesse avuto gli infortuni, forse non avremmo visto Vergara e Alisson, ma adesso Conte sa che può contare su di loro, perchè entrambi hanno sfruttato bene le loro occasioni e Conte può usufruire di calciatori importanti la prossima stagione. L'anno prossimo può capitare che magari riposa un titolare e gioca Vergara o Alisson, sono cambi che ormai sono delle certezze. Infortunio Vergara? Sono infortuni fastidiosi e a volte non serve nemmeno il riposo, fai di necessità virtù, stringi i denti e vai in campo. E' capitato anche a me, sono infortuni che fanno male e stringi i denti. Ora con il ritorno di alcuni calciatori, Conte può gestire il problema di Vergara. McTominay? E' un calciatore che sposta gli equilibri. Il Napoli ha dominato contro il Torino, ma alla fine ha lasciato un pò di libertà ai granata che hanno riaperto la partita. Sono partite difficili da affrontare, ma il Napoli non può fare passi falsi e deve puntare al secondo posto".

NM LIVE – Santacroce: “Il Napoli ha fatto un mezzo miracolo quest’anno, Alisson Santos bisogna tenerselo stretto”

FABIANO SANTACROCE, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Anguissa e De Bruyne? E' stata la parte più bella della partita, vedere il loro rientro è stato bello, perchè sono calciatori che possono fare la differenza. E' stata una annata pazzesca del Napoli, guardando quanti calciatori sono mancati, è stato un mezzo miracolo stare così in alto, il gruppo ha fatto qualcosa di assurdo. Lecce e Cagliari? Mi aspetto partite difficili, ma alla portata. Ci sarà da faticare, ma bisogna portarle a casa a tutti i costi. Alisson? Alisson ha delle qualità di alto livello, è uno di quei calciatori che fanno divertire tutte le piazze. Dobbiamo tenercelo stretto. Difesa? Per i mancini è difficile giocare con il piede opposto, tante giocate sono complicate, ma ho visto un bel gioco e hanno fatto una buona partita tutti e tre i difensori. Deve giocare chi sta bene e chi sta in forma. Il rammarico è quello di non aver visto una squadra quasi al completo, per molto tempo ha giocato dovendo affrontare tante difficoltà, però abbiamo notato tante altre cose, come il valore reale di questo gruppo che è immenso. Tante altre squadre, nelle stesse condizioni, sarebbero in un'altra posizione di classifica, basta guardare il Bologna. Ko dell'Inter? Me l'aspettavo, il derby è una partita a se, non vince chi ha più punti, è una partita particolare ed è sempre un risultato aperto. Mi aspettavo un Milan forte e mi aspetto una partita difficile dell'Inter contro l'Atalanta e potrebbe riaprire i giochi, rendendo più divertente il finale di campionato. Hamsik? Era divertente in quel Napoli e poi c'ero io che rispondevo facendo la sua imitazione".

NM LIVE – Zaccaria: “Napoli, ci sono tutti i presupposti per la qualificazione in Champions, bisogna puntare il Milan, Alisson ha cambiato il volto dell’attacco”

MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "De Bruyne? E' arrivato in condizioni ottimali e anche diverse rispetto a quest'estate. E' un buon segno e forse avrà influito il Mondiale, ma è un bene anche per il Napoli. L'obiettivo del Napoli è qualificarsi in Champions, i rientri di Anguissa e De Bruyne, il prossimo di Di Lorenzo che può tornare con il Milan, si guarda con fiducia anche il rientro di Lobotka. Non è grave il problema di Vergara, che potrebbe tornare con il Cagliari. Le cose si stanno mettendo bene, a parte per i lungo degenti come Rrahmani che forse ha terminato la stagione e Neres che può tornare ad aprile. Conte adesso ha a disposizione più ricambi, il Napoli giocherà molte partite al Maradona che è un fortino. Ci sono tutti i presupposti per essere ottimisti, abbiamo tutte le possibilità per esserlo e dobbiamo essere ottimisti fino in fondo. Alisson Santos ha cambiato il volto dell'attacco del Napoli. Ha una capacità di mettere in difficoltà le difese e l'attacco, a parte i suoi gol, riesce a dare insicurezza alle difese avversarie. Alisson Santos ha reso la vita più facile a chi sta davanti, che possa essere Hojlund o Lukaku. E' il profeta del cambiamento dell'attacco. Il discorso Scudetto è chiuso, l'Inter è una squadra solida e non ha più distrazioni. Non ha motivo per distrarre le forze ed esercitare delle rotazioni, ha una rosa forte e solo un Napoli al gran completo poteva rispondere. La vittoria del Milan ha creato solo una suggestione, fossi nel Napoli guarderei al campionato del Milan, al Maradona potrebbe ridursi la distanza con una vittoria degli azzurri. Ai fini della qualificazione non cambia nulla, ma sarebbe bello chiudere al secondo posto vista questa annata con tantissimi infortuni. Di Lorenzo potrebbe tornare prima dei tempi previsti, ma una settimana in più o in meno cambia poco, l'importante è aver ritrovato tanti protagonisti importanti e aver ritrovato De Bruyne in grande condizione. Tutti avremmo voluto qualcosa in più, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Le parole di Kvaratskhelia? Penso che se un calciatore con tutto quello che guadagna non è in grado di sopportare una benevola pressione, con persone che lo incontrano per farsi i selfie, può tranquillamente tornare in Georgia. Ho visto Conte in giro per la città con la massima serenità, c'è una processione che vuole farsi un selfie e lui non si è mai tirato indietro. Capisce che nella sua condizione è una cosa che ci sta. Il paragone con Maradona era uno scherzo, con tutto il rispetto per Kvara".

NM LIVE – Carmine Esposito: “Napoli, De Bruyne grande professionista, azzurri proiettati al secondo posto, spero nel riscatto di Elmas”

CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "Conte sereno in panchina contro il Torino? Merita una giornata di sorriso, dopo una annata distruttiva sul piano degli infortuni. L'Inter si sta lamentando per le assenze, ma il Napoli ha giocato per un anno intero senza tanti calciatori e sta sempre lì. Elmas è un calciatore che mi è sempre piaciuto, è un calciatore multifunzionale. Spero che il Napoli possa riscattarlo, sta bene a Napoli ed è nel cuore dei tifosi. Si è sempre messo a disposizione e spero che possa dargli un pò di entusiasmo in più il gol. Alisson è un calciatore incredibile, è mobile nelle situazioni rispetto a Kvara, abbina qualità a una grandissima tecnica. Sono due calciatori diversi e speriamo possa darci grandi soddisfazioni. Ho sempre la speranza per il primo posto, con il vero Napoli ci sarà da divertirsi, ma penso che adesso sia proiettato per il secondo posto. Spero che possa fare una campagna acquisti mirata, De Laurentiis sta portando buoni calciatori a Napoli. Secondo me farà un mercato per puntare di nuovo allo scudetto, perchè penso che questa annata sia rimasta un pò in gola a tutti. De Bruyne? Sembrava un ragazzino, ci tiene alla forma fisica e rispetta il contratto firmato con il Napoli. Ha dimostrato di essere un grande professionista e che voglia dare quello che non è riuscito a dare fino ad ora al Napoli".

NM LIVE – Petrazzuolo: “Il Napoli proverà a vincere tutte le partite, Elmas non si discute, Giovane sta dando il suo contributo, le ultime sulle condizioni di McTominay”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto ha affermato: "E' chiaro che sarebbe difficile lo Scudetto per il Napoli, dovrebbero concatenarsi tante situazioni, Milan e Inter dovrebbero perdere molti punti. Vediamo, viviamo partita dopo partita. Il Napoli ha di nuovo De Bruyne e Anguissa, McTominay si allena con la squadra, può rientrare con il Lecce. Gutierrez mi è piaciuto contro il Torino, Alisson è in forma, Elmas non si discute, poi vanno fatte delle considerazioni per la difesa, i tre mancini fino ad un certo punto possono andare avanti, giocherei con Beukema a destra, anche per quanto visto contro il Torino. Juan Jesus si è trovato in difficoltà in alcuni tagli, ma tutto sommato ha fatto bene perchè ha esperienza, da centrale o centro sinistra va meglio. Beukema a destra, Juan Jesus centrale e Buongiorno centro sinistra è meglio, Milinkovic-Savic con i lanci lunghi arriva a Hojlund, quindi soluzioni ci sono. Averlo in forma Buongiorno è positivo, nel fine settimana avremo interviste interessanti, una dal Sud America, forse due, vediamo. C'è la voglia del Napoli di provare a vincere tutte le partite, per poi capire che classifica avremo. Non molti si aspettavano la sconfitta dell'Inter e parlano di campionato riaperto. Vediamo come andrà avanti, ma il Napoli deve sempre vincere. Il riscatto di Elmas sarebbero soldi ben investiti, vista la sua duttilità. Arrivare al primo posto per il Napoli sarebbe clamoroso, non so come reggerebbe l'Italia di fronte allo Scudetto del Napoli. Si vocifera che Conte sta pensando a Giovane contro il Lecce, visto le condizioni di Vergara. A me è piaciuto Giovane a Verona, il suo contributo lo sta dando per le occasioni che ha avuto. A Verona ha servito un assist non banale a Lukaku, è stato molto freddo e bravo in quello che è stato il suo vecchio stadio. Il Napoli ha svolto una seduta mattutina. Pranzo a Castel Volturno nel Centro Sportivo e nel primo pomeriggio torneranno a casa. Vergara? Starà fermo e a riposo, è fastidioso il problema, ma fortunatamente ha il tempo per il recupero, visto che ci sono dei rientri. Riscatti? Per Elmas 2 milioni di prestito oneroso + 17 milioni di riscatto dal Lipsia. Per Hojlund 6 milioni + 44 milioni per il riscatto e li vale tutti. Per Alisson