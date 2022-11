Zibi’ Boniek: “Diciamo la verità: questo scudetto appartiene al Napoli”

Il vicepresidente UEFA, Zibì Boniek, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mancini ha detto cose sagge, gli italiano non devono pensare ai Mondiali, per un mese bisogna staccare la spina anche perché la Nazionale ha fatto quasi sempre bella figura.

Il girone della Polonia? Molto duro, equilibrato, domani contro il Messico è decisiva: chi vince passa il turno con l’Argentina. Sono però un po’ preoccupato, abbiamo Lewandowski e Zielinski che sono fantastici, ma altri giocartori non sono in ottima condizione. C’è un po’ di sproporzione, anche se devo dire che tutte le Nazionali hanno un po’ di problemi.

Le polemiche in Qatar? Non è mai abbastanza quando si parla di diritti umani e tanto altro, questi discorsi vanno fatti però con cognizione di causa: io accetto tutto e tutti, voglio vivere bene con tutti, di sicuro bisogna trovare qualche soluzione, alla fine soffre la gente normale. La fascia LGBT e quella One Love? Esistono sicuramente delle regole, ma bisogna entrare nel cuore del problema per poterne parlare bene.

“Diciamo la verità: questo scudetto appartiene al Napoli”

La sosta? Meglio per il Napoli, le cose sono andate talmente bene che è anche giusto poi rifiatare e ricominciare da capo, non accetto che si dica che con la pausa il Napoli avrà problemi. Se non è quest’anno l’anno buono, non vedo quale possa esserlo. Mi sembra ci sia anche maturità in tutto l’ambiente, non solo nella squadra.

Diciamo la verità: questo scudetto appartiene al Napoli, ha grandi possibilità di vincere. Non esiste un’avversaria che corra dietro agli azzurri ogni domenica, ma si alternano due, tre squadre mentre solo il Napoli è stato continuo. Spalletti ha ricambi giusti, la squadra è coesa, chi entra è felice e chi esce non fa il muso lungo ed è molto importante. Arriverà sicuramente qualche momento difficile ma in tutta onestà il titolo, quest’anno, merita di vincerlo il Napoli”.