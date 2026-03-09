Napoli, ripresa a Castel Volturno: ansia per Vergara, tre azzurri già ai box

Il Napoli si prepara a tornare al lavoro dopo tre giorni di pausa concessi da Antonio Conte alla squadra al termine dell’ultima sfida di campionato. Un breve ma meritato periodo di relax per il gruppo azzurro, utile per ricaricare le energie prima dell’ultimo sprint che precede la sosta per gli impegni delle nazionali.

Alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, lo staff tecnico farà il punto sulle condizioni fisiche di diversi elementi della rosa. In particolare, l’attenzione sarà rivolta a Vergara, uscito all’intervallo dell’ultima gara contro il Torino a causa di un fastidio al piede sinistro. Nelle prossime ore l’attaccante sarà sottoposto ai consueti controlli medici per stabilire l’esatta entità del problema e definire i tempi di recupero.

Ipotesi fascite plantare: Lecce a rischio

Le prime sensazioni non sono del tutto rassicuranti. Secondo le indiscrezioni che filtrano dall’ambiente azzurro, il problema potrebbe essere riconducibile a una fascite plantare, un disturbo piuttosto fastidioso che richiede attenzione e gestione accurata. Per questo motivo, al momento la presenza di Vergara nella prossima sfida di campionato contro il Lecce è fortemente in dubbio.

Lo staff medico del Napoli valuterà con attenzione l’evoluzione del quadro clinico nelle prossime ore, cercando di evitare rischi inutili che potrebbero aggravare la situazione.

Non solo Vergara: infermeria già piena

Le preoccupazioni per Conte non si fermano qui. Restano infatti ai box anche Stanislav Lobotka e Scott McTominay, entrambi alle prese rispettivamente con un sovraccarico muscolare e un’infiammazione tendinea.

A loro si aggiungono Giovanni Di Lorenzo, che dovrebbe rientrare dopo la sosta, oltre a Neres e Rrahmani, anch’essi non ancora disponibili. Un quadro che costringe lo staff tecnico a monitorare con attenzione la situazione dell’infermeria in vista dei prossimi impegni.

Due partite prima della sosta



Il calendario del Napoli prevede ora due appuntamenti ravvicinati prima dello stop per le nazionali. Sabato al Maradona arriverà il Lecce, mentre venerdì 20 marzo gli azzurri faranno visita al Cagliari all’Unipol Domus.

Due sfide importanti per continuare il percorso in campionato e arrivare alla sosta con il massimo bottino possibile. Ma molto dipenderà anche dalle risposte che arriveranno dall’infermeria nelle prossime ore, a partire proprio dal caso Vergara.



La ripresa degli allenamenti sarà dunque decisiva per capire quali saranno le reali condizioni degli acciaccati. Conte attende risposte, sperando che gli esami su Vergara possano portare notizie meno preoccupanti del previsto. In questa fase della stagione, ogni dettaglio può fare la differenza.