IL PUNTO SULLA A – 38esimo turno, Napoli secondo, Milan fuori dalla Champions, a cui accedono Roma e Como, Juve pari col Toro, dopo gli incidenti esterno stadio

Quella di ieri è stata una giornata da dimenticare in fretta per il Milan di Allegri, sconfitto in casa dal Cagliari per 1 a 2 e fuori dalla Champions, contro ogni previsione della vigilia. Champions, invece, a cui accedono, meritatamente la Roma, vittoriosa per 2 a 0 al Bentegodi ed il Como, per la prima volta nella sua storia, corsaro a Cremona per 4 a 1. I grigiorossi , con questo k o, retrocedono in B, mente l’avversario diretto, il Lecce si salva in virtù del successo casalingo sul Genoa per 1 a 0. Pareggio, per 2 a 2 della Juventus con il Torino nel derby della Mole, partita caratterizzata dagli incidenti pre gara, all’esterno dello stadio., in cui c’è stato un ferito grave che è stato operato ma non è in pericolo di vita, per fortuna. Dunque, Milan e Juve vanno in Europa League. Dal canto suo. il Napoli, battendo l’Udinese, in casa, per 1 a 0 mantiene la piazza d’onore, salutando Conte in bellezza. Adesso, mancando il calcio giocato, si parlerà di calciomercato e del walzer degli allenatori. La panchina più difficile da assegnare è, naturalmente, quella dei partenopei. Ma il nome del nuovo tecnico che sceglierà De Laurentiis, lo scopriremo solo nella prima decade di giugno. Tre i papabili: Allegri, Italiano e Mancini.