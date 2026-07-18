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SSC NAPOLI | Nel sabato azzurro il Napoli lavora tanto con il pallone, attività differenziata sotto gli occhi dello staff di Max Allegri

Vincenzo Letizia 18 Luglio 2026 0 2 min read

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 18 LUGLIO – Il sabato azzurro di Dimaro Folgarida è ormai una tradizione  per i supporter del Napoli. Da ormai quindici ritiri il primo fine settimana è il catalizzatore per i tanti tifosi che raggiungono la Val di Sole per affollare le tribune del campo di Carciato. Quest’anno anche per godere del materiale tecnico della squadra in vendita nello store, approfittare dei numerosi giochi collocati nella SKI.IT Areana e per visitare l’area espositiva, con i trofei vinti dal Napoli, voluta da Valentina De Laurentiis  alla vigilia del centesimo compleanno del club. Stamani il DOME ha registrato il tutto esaurito

In campo Allegri è stato acclamato dai tifosi presenti, con applausi e cori di sostegno. Pragmatico ha iniziato il ritiro precampionato puntando subito sul pallone. Un po’ di esercizi fisici all’inizio delle sedute e poi attivazione con il lavoro tecnico per affinare movimenti, gestione del palleggio e in qualche caso anche la pressione.

Il focus di Allegri è sulla qualità del gesto tecnico e sulla rapidità di pensiero, aspetti tecnici che sono essenziali per la sua idea di calcio. Max ha più volte ribadito l’importanza di partire dalle cose apparentemente più semplici che rappresentano la bellezza del calcio. Si nota anche nel lavoro che compie con il suo staff nella prima doppia seduta dell’estate, con degli approfondimenti specifici anche di reparto come gli esercizi relativi alla costruzione della manovra offensiva che hanno coinvolto gli attaccanti nell’ultima parte della seduta mattutina del sabato azzurro. Politano, Giovane e Baridò a destra, Alisson Santos e Rao a sinistra, i tre centravanti Hojlund, Lucca e Pereyra si sono dedicati a questa esercitazione tecnica, in cui s’alternava l’attacco della porta avversaria attraverso un’azione in verticale e i cross dalle corsie laterali. Nel laboratorio Allegri c’è tanta condivisione con i suoi collaboratori, l’idea è di coinvolgere i calciatori con un programma di squadra durante il quale sono tutti protagonisti.

Nel pomeriggio si è iniziato con lavoro specifico per la primavera sul campo ridotto nella zona della tribuna Carciato e squadra divisa in due gruppi  a svolgere lavoro tecnico tattico sotto il controllo dello staff di Mister Allegri

Stasera continuerà il cinema all’aperto con la proiezione del film Spielberg’s Disclosure, la domenica di Dimaro ospiterà un’altra doppia seduta del Napoli di Max e in serata la proiezione all’aperto di Spagna-Argentina, la finale dei Mondiali.

Sono in vendita poi i biglietti per Napoli-Arezzo, la prima uscita degli azzurri guidati da Max Allegri contro una squadra neopromossa in serie B in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18 al campo di Carciato.

Per INFO www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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