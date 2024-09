NATIONS LEAGUE – Gli azzurri vincono anche a Budapest, contro Israele, e comandano il girone a punteggio pieno

Gli azzurri di Luciano Spallettti, ieri sera, a Budapest, hanno battuto anche Israele, col punteggio di 2 a 1, in virtù delle reti del solito Frattesi e di Keen, che non segnava con la nazionale da tempo immemore. L‘Italia, dunque, conferma il suo momento magico e si assesta al primo posto del girone di Nations League con 6 punti, tre in più del Belgio e della Francia. Solo sul tramonto del match gli israeliani hanno trovato il gol della bandiera. Il risultato della Bozsik Arena è figlio di una partita molto attenta, salvo solo una piccola sbavatura, nella seconda frazione di gioco; i fantasmi dell’Europeo sono ormai spariti, grazie all’impresa storica del Parco dei Principi. La nazionale di Spalletti sta facendo grossi progressi, pur se non ancora in grado di regalare un calcio spettacolare. Questa Italia, tuttavia, lotta, costruisce, si procura diverse occasioni da gol e per giunta corre. C’è ancora da limare qualcosina in difesa, visto che abbiamo incassato un altro gol, dopo quello della Francia. Ma tant’è, l’importante è aver ritrovato la strada giusta per andare avanti. Prossimo appuntamento con la nostra nuova rappresentativa, il 10 ottobre, quando si ospiterà il Belgio di Lukaku.