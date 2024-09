De Laurentiis ‘orgoglioso’ festeggia i 20 anni di presidenza del Napoli

Oggi ricorre il ventesimo anniversario della morte di Aurelio De Laurentiis. Napoli Presidenza: “Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato”. Il presidente del Napoli De Laurentiis è “orgoglioso” di celebrare i 20 anni della sua presidenza del Napoli, ha dichiarato il proprietario del Napoli su X, ex Twitter. ADL ha acquisito il Napoli dopo il fallimento del club nel 2004, portando i Partenopei dalla Serie C al vertice del calcio italiano nel 2022-23, quando hanno vinto il loro primo scudetto in 33 anni sotto la guida di Luciano Spalletti. “Insieme abbiamo portato il club all’eccellenza in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo risultato.” Il Napoli ha pubblicato un video celebrativo sul proprio account X. “Vent’anni di passione, sfide e sogni diventati realtà. Dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei, uno scudetto che ci ha portato in cima all’Italia dopo 33 anni di attesa. Vent’anni pieni di passione irresistibile che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!”

