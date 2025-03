ANTICIPI DEL SABATO DI A – 30esimo turno, successi per Bologna, Juventus e Roma, pari tra Como e Empoli

Si sono disputati, ieri, quattro anticipi relativi al 30esimo turno di massima serie, ecco i risultati:

Venezia – Bologna 0-1

Como – Empoli 1-1

Juventus – Genoa 1-0

Lecce – Roma 0-1

Esordio vincente ma con fatica di Tudor sulla panchina bianconera, Bologna e Roma, come un treno, continuano la corsa verso l’Europa. Pari tra lariani e toscani che accontenta solo il Como, sempre più vicino alla salvezza, al contrario dell‘Empoli che dovrà lottare coi denti, fino all’ultimo, per evitare la retrocessione, assieme ai lagunari di Di Francesco. Oggi, si giocano altre quattro gare, con Napoli – Milan, in serata, che caratterizza la domenica di campionato. Si parte alle 12,30 con Cagliari – Monza, poi, alle 15 in campo Fiorentina e Atalanta, alle 18 Inter – Udinese e come detto, alle 20,45 ci sarà il posticipo tra azzurri e rossoneri. Sia la formazione di Conte che quella di Concecao hanno estremo bisogno di punti per centrare i loro rispettivi obiettivi. Sulla carta, i partemopei sono favoriti, però il Diavolo a tinte rossonere è sempre il Diavolo.