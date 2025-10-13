BREVI

MONDIALI 2026 – Qualificazioni: De Bruyne trascina il Belgio con una doppietta, in gol Nkunku

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 41 sec read

Nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, il Belgio si impone 4-2 in Galles grazie alla doppietta di Kevin De Bruyne, realizzata entrambi su rigore, e a un gol di Thomas Meunier. I gallesi erano passati in vantaggio con Joe Rodon, ma il Belgio ha ribaltato il match nel corso della partita.

In altri incontri:

Islanda-Francia 2-2: i transalpini, privi di Mbappé e Dembélé, vanno in vantaggio con Mateta e poi patiscono il pareggio islandese con Palsson e Hlynsson.

Irlanda del Nord-Germania 0-1: decide un gol di Nick Woltemade.

Tra le altre partite segnalate: pareggio tra Macedonia del Nord e Kazakistan (1-1), vittoria della Slovacchia sul Lussemburgo (2-0), e successo dell’Ucraina sull’Azerbaigian (2-1).

Con il successo in Galles il Belgio si porta in testa al raggruppamento, superando la Macedonia del Nord, fermata in parità nel suo match.

