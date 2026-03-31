IN EVIDENZA

Romelu Lukaku non è rientrato a Napoli: sarà multato

Vincenzo Letizia 31 Marzo 2026 0 56 sec read

Dopo giorni di chiacchiericcio mediatico, con il giocatore che ha anche pubblicato un lungo pensiero attraverso il suo profilo Instagram, è arrivata la notizia definitiva: Romelu Lukaku non è rientrato a Napoli. Il bomber era atteso oggi per la seduta di allenamento a Castel Volturno, eventualità che avrebbe evitato uno scontro diretto con il club che ad oggi sembra inevitabile. 

Napoli, Lukaku non c’è a Castel Volturno 

E invece, come riportato da Sky Sport 24, Lukaku non si è presentato. La decisione del giocatore è stata netta, la voglia di rimettersi in forma in Belgio e dunque evitare di rientrare in città nel pieno della sosta per le nazionali. Ad oggi i risvolti sembrano più ‘contenuti’ rispetto a quello di cui si parlava qualche giorno fa. 

Per Lukaku probabilmente arriverà una multa ma si eviteranno decisioni drastiche come l’esclusione dalla rosa: le parti sono in costante contatto proprio per gestire al meglio il rientro a Napoli. Soltanto nel caso in cui non si riuscisse a trovare una quadra sotto questo punto di vista, allora il club potrebbe prendere seriamente in considerazione misure più dure nei confronti dell’attaccante belga. 

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Piccari: “Il Chievo è una squadra d’esperienza e non è auspicabile che Sarri ricorra al turnover”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Piccari, giornalista “Il Chievo è fatto di giocatori dalla […]

23 Settembre 2016 0 39 sec read

Milano, ancora cori contro i tifosi del Napoli

MILANO – Poco prima del 20’ di gioco, la Curva Sud ha intonato per due volte cori di discriminazione territoriale nei confronti dei tifosi napoletani. […]

15 Dicembre 2014 0 11 sec read

Maradona in gol contro il Fisco: Equitalia sospende i pignoramenti presso terzi

Maradona ha motivo di sorridere e centra un punto a suo favore nella battaglia contro il fisco: Equitalia, dando esecuzione ad un provvedimento della commissione […]

30 Maggio 2014 0 48 sec read

LE INTERVISTE – Napoli, Gattuso: “Troppe polemiche, Ancelotti un padre. Mercato? Lobotka e basta”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Perugia e l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia è intervenuto al microfono di […]

14 Gennaio 2020 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui