Romelu Lukaku non è rientrato a Napoli: sarà multato

Dopo giorni di chiacchiericcio mediatico, con il giocatore che ha anche pubblicato un lungo pensiero attraverso il suo profilo Instagram, è arrivata la notizia definitiva: Romelu Lukaku non è rientrato a Napoli. Il bomber era atteso oggi per la seduta di allenamento a Castel Volturno, eventualità che avrebbe evitato uno scontro diretto con il club che ad oggi sembra inevitabile.
Napoli, Lukaku non c’è a Castel Volturno
E invece, come riportato da Sky Sport 24, Lukaku non si è presentato. La decisione del giocatore è stata netta, la voglia di rimettersi in forma in Belgio e dunque evitare di rientrare in città nel pieno della sosta per le nazionali. Ad oggi i risvolti sembrano più ‘contenuti’ rispetto a quello di cui si parlava qualche giorno fa.
Per Lukaku probabilmente arriverà una multa ma si eviteranno decisioni drastiche come l’esclusione dalla rosa: le parti sono in costante contatto proprio per gestire al meglio il rientro a Napoli. Soltanto nel caso in cui non si riuscisse a trovare una quadra sotto questo punto di vista, allora il club potrebbe prendere seriamente in considerazione misure più dure nei confronti dell’attaccante belga.