Strappo Napoli-Lukaku: l’attaccante non si presenta, il club annuncia provvedimenti

Arriva il comunicato ufficiale del club azzurro

Il clima in casa Napoli si fa rovente. Con una nota ufficiale che lascia poco spazio alle interpretazioni, la società azzurra ha comunicato la rottura – forse definitiva – con Romelu Lukaku. Il centravanti belga, atteso oggi a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti dopo la sosta, non si è presentato al centro sportivo, disertando la convocazione senza fornire, a quanto pare, giustificazioni concordate con la dirigenza.

La risposta del club non si è fatta attendere, affidata a un comunicato secco e dai toni perentori. «Il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi», scrive la SSC Napoli, aggiungendo che la società «si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari». Parole che pesano come macigni e che aprono ufficialmente un caso diplomatico all’interno dello spogliatoio.

​Non si tratta solo di una possibile multa. Il passaggio più critico della nota riguarda il futuro tecnico del giocatore: il Napoli sta infatti valutando la «prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato». Tradotto: l’ipotesi di un’esclusione dalla rosa (il cosiddetto “fuori rosa”) è concreta e immediata.

Lo strappo arriva in un momento delicato della stagione e sembra essere l’apice di un malessere covato nelle ultime settimane. Se dietro l’assenza ci siano ragioni di mercato o frizioni personali con lo staff tecnico, resta da chiarire, ma la linea della fermezza scelta da De Laurentiis è un segnale chiaro a tutto l’ambiente: la disciplina viene prima del nome sulla maglia. Nelle prossime ore si attende la replica dell’entourage del calciatore, mentre i tifosi assistono increduli all’ennesimo terremoto stagionale.

In questa partita a scacchi, il rischio più grande non è solo perdere un centravanti, ma veder esplodere il patto di ferro tra panchina e presidenza. Conte si ritrova nella scomoda posizione di chi deve giustificare il comportamento di un “protetto” che ha tradito la sua fiducia, mentre De Laurentiis incassa il colpo con il dente avvelenato di chi ha derogato ai propri principi economici per accontentare un allenatore e ora si ritrova con un problema d’immagine e di bilancio. Se Lukaku non rientrerà subito nei ranghi, la “garanzia Conte” rischia di diventare, agli occhi di ADL, una cambiale scaduta troppo presto, trasformando l’investimento simbolo della rinascita nel più classico dei boomerang.

Napoli, la nota ufficiale su Lukaku

SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato.