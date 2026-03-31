NAPOLI – Oggi gli azzurri, esenti dalle Nazionali, torneranno al Centro Sportivo di Castel Volturno, per riprendere la preparazione

Nella giornata odierna gli azzurri non convocati dalle varie Nazionali, dopo tre giorni di riposo, si ritroveranno al Centro Sportivo di Castel Volturno, allo scopo di riprendere la preparazione in vista della supersfida di lunedì prossimo contro il Diavolo rossonero, in calendario allo Stadio Diego Armando Maradona, in notturna. Intanto, ieri, è tornato alla base anche mister Antonio Conte che era, come concordato con il club partenopeo, a Torino, per trascorrere, una settimana con i suoi familiari. Il tecnico salentino aspetta Lukaku che dovrebbe, secondo l’ultimatum rientrare oggi ma, a quanto pare resterà in Belgio. Se così fosse l’allenatore, in concerto con la Società, sarebbe costretto a mettere l’attaccante belga fuori rosa. Una situazione, a dir poco scabrosa, che, forse, segnerà il futuro immediato del rapporto tra Big Rom e il Napoli.