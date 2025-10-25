EDITORIALE

VAR nel mirino: due episodi a favore del Milan riaccendono la polemica arbitrale

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 57 sec read

di Vincenzo Letizia

Il VAR, nato per garantire obiettività e giustizia nel calcio, continua invece a dividere e a far discutere. Nelle ultime due giornate di campionato, il Milan è finito al centro della bufera per due episodi controversi che hanno sollevato più di un dubbio sulla reale efficacia dello strumento tecnologico.

Contro la Fiorentina, ai rossoneri è stato assegnato dal VAR un rigore inesistente, frutto di un contatto minimo che l’arbitro giustamente aveva lasciato correre.

Prr il Milan esiste un altro regolamento?

Pochi giorni dopo, nella sfida col Pisa, è arrivato un nuovo caso: il gol di Athekame, con due compagni di squadra in evidente posizione di fuorigioco a disturbare Semper, è stato convalidato senza esitazioni, lasciando attoniti tifosi e osservatori.

Due episodi che alimentano un sospetto sempre più diffuso: spesso il VAR, anziché eliminare gli errori, li consolida. Quando la tecnologia tace di fronte all’evidenza, l’idea di un calcio giusto vacilla. Se lo scopo era garantire trasparenza e imparzialità, l’esperimento è miseramente fallito. Il VAR doveva essere la garanzia della verità, oggi appare come l’alibi perfetto per decisioni incomprensibili. Vergogna, perché la credibilità del calcio passa anche da qui.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

NAPOLI-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: CHIRICHES E MAGGIO DAL 1′, PANCHINA PER KOULIBALY

Le formazioni ufficiali di Napoli e Sassuolo: Sarri lancia dal 1′ Maggio al posto di Hysaj, ancora titolare Chiriches a fianco di Albiol a formare […]

29 Ottobre 2017 0 21 sec read

ANTEPRIMA PARTITA INTER – NAPOLI: Test probante per i rispettivi impegni internazionali

Si gioca stasera, al Meazza, l’affascinante sfida tra Inter e Napoli, che in questa stagione va in scena per la quarta volta dopo il match […]

28 Luglio 2020 0 1 min read

Napoli, Lozano verso la convocazione col Milan: intera seduta di allenamento in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 27esima giornata di […]

12 Marzo 2021 0 25 sec read

Napoli: un suicidio assurdo

Il Napoli cade ancora, tuttavia non per grandi meriti dell’Inter capolista, bensì in virtù di un suicidio assurdo senza attenuanti. Malgrado le reti subite  portino […]

7 Gennaio 2020 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui