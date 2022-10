IL PUNTO SULLA A- Undicesima giornata, il Napoli continua a comandare la classifica da solo

Con i due ultimi posticipi di stasera andrà in archivio anche l’undicesima giornata di serie A, un turno che ha visto ancora una volta il Napoli continuare la sua marcia trionfale, dall’alto dell’undicesimo successo di fila, tra campionato e Champions, dopo aver espugnato nuovamente lo stadio Olimpico di Roma, stavolta infliggendo la sconfitta di misura ai giallorossi di Mourinho, grazie ad una rete capolavoro del nigeriano Victor Osimhen, a dieci dal termine della sfida. Dunque, gli azzurri si riprendono la vetta solitaria della classifica, tenendo a tre punti il Milan ed allungando sull’Atalanta, battuta in casa dalla Lazio per 2 a 0. Lazio che continua la sua risalita ed agguanta proprio i bergamaschi sul terzo gradino del podio con 24 punti. Cade anche l’Udinese, davanti al proprio pubblico, per 1 a 2, ad opera del Torino, dopo ben nove risultati utili consecutivi. Tre punti d’oro in chiave salvezza pure per il Bologna che al Dall’Ara ha sconfitto il Lecce per 2 a 0. Come dicevano in apertura, oggi, si giocheranno, per chiudere il turno, le gare Cremonese -Sampdoria e Sassuolo – Verona. Domani, invece, riparte la giorni di coppe europee con la quinta giornata di Champions League.