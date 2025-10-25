Tensioni in casa Napoli: “sacche di insoddisfazione” tra i panchinari, De Bruyne non sereno

A Napoli si avverte un malumore sottotraccia, uno scossone che non arriva agli occhi del pubblico ma aleggia nello spogliatoio. Secondo la Gazzetta, all’interno del club si manifestano reali “sacche di insoddisfazione” tra i calciatori che giocano poco: chiedono più spazio, attenzioni, fiducia. Non si tratta solo dei giovani rincalzati in panchina, ma anche di nomi importanti che si aspettavano un ruolo più centrale.
Il caso più clamoroso – si legge – riguarda Kevin De Bruyne: pur esigendo rispetto per la sua fama e il suo apporto, non è del tutto contento della collocazione attuale nel progetto. Sentimenti di frustrazione, desiderio di rivalsa, richieste di garanzie. Non è certo una rottura pubblica né uno shock dagli effetti immediati, ma un indizio inquietante: in uno spogliatoio dove l’equilibrio emotivo è cruciale per i risultati, ogni malessere rischia di diventare incendio.
La società, da parte sua, dovrà fare i conti con questi segnali prima che diventino crisi aperte. Rispondere con chiarezza, dosando comunicazione e gestione umana. Un club ambizioso come il Napoli non può permettersi tensioni inutili: la coesione interna è un pilastro per competere a grandi livelli.