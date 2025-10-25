NEWS

Napoli-Inter, al Stadio Diego Armando Maradona è “quasi sold-out”: restano poche centinaia di biglietti

Vincenzo Letizia 25 Ottobre 2025 0 39 sec read

La sfida tra Napoli e Inter promette di essere una festa dello sport: sono già stati venduti oltre 53.000 biglietti, con l’impianto che sfiora il pienone, restando disponibili soltanto “alcune centinaia” di posti.
Secondo quanto riportato, gli invenduti riguardano principalmente le poltroncine della tribuna presidenziale e qualche seggiolino nel settore ospiti. Il motivo? Le dovute limitazioni imposte dal ministero dell’Interno sul numero di tifosi della squadra ospite.
Nonostante il tutto esaurito, l’incasso complessivo non raggiungerà cifre astronomiche: il pubblico napoletano mantiene prezzi accessibili e l’impianto non registra tariffe da “eventi d’oltreconfine”.
Il contesto è dunque di grande attesa: uno stadio vivo, una cornice d’atmosfera, che anticipa una partita ad alta tensione e carica agonistica. Mancano pochi biglietti: chi vorrà assistere al match dovrà muoversi in fretta.

Vincenzo Letizia

