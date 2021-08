Buon Compleanno Napoli! La società azzurra festeggia, oggi, i 95 anni dalla nascita

Quest’oggi 1 agosto 2021 ricorre il compleanno della società sportiva Calcio Napoli, per l’esattezza il suo novantacinquesimo anniversario dalla nascita che avvenne il primo agosto del 1926, dalla fusione con l”Internapoles, grazie al Presidente Giorgio Ascarelli., un ricchissimo e giovanissimo commerciante napoletano ma di origine ebraica. In un primo momento il club fu iscritto al campionato con il nome di Associazione Calcio Napoli, quindi solo nel 1964, assunse la denominazione attuale ovvero Società Sportiva Calcio Napoli. In realtà però le vere origini del calcio nel capoluogo campano risalgono a 22 anni anni prima, quando nel 1904, l’inglese William Poths, impiegato nella sede napoletana della Cunard Line, fondò il Naples Foot-Ball & Cricket Club, la prima rappresentativa calcistica della città partenopea. In occasione di questa lieta ricorrenza il Napoli ha scritto sui social un post che recita: “95 anni di storia, 95 anni di amore. Forza Napoli sempre“. Anche i tifosi napoletani hanno voluto ricordare il compleanno della loro squadra ed hanno esposto uno striscione fuori le mura dello stadio Maradona in memoria di tale festività. Ovviamente non poteva mancare il messaggio augurale, attraverso Twitter, del presidente De Laurentiis il quale ha scritto: “Tanti Auguri Napoli”

Da parte nostra aggiungiamo: “Buon Compleanno caro vecchio Napoli”, 95 anni anni ma sei ancora un giovanotto pieno di speranze!