De Laurentiis ribadisce fiducia totale a Conte, adesso tocca alla squadra reagire

Dopo la sconfitta del Napoli contro il PSV Eindhoven, il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto pubblicamente con un messaggio forte al tecnico Antonio Conte, confermando che il rapporto tra i due è “più saldo che mai”.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica – citata dalla redazione – De Laurentiis e Conte mantengono contatti quotidiani e condividono in toto il progetto tecnico della squadra.
Il presidente è tornato dagli Stati Uniti per essere presente allo stadio, nell’attesa di una risposta forte da parte della squadra nel prossimo impegno contro Inter Milano al “Maradona”. Ed ha lanciato un invito alla calma: “Il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare e l’unità è l’arma in più per uscire dal tunnel. Il fortino di Fuorigrotta va difeso a ogni costo”.
L’appello arriva in un momento delicato: dopo il KO europeo, la squadra azzurra è chiamata a reagire. De Laurentiis ribadisce che non c’è frattura né dubbio né sulla guida tecnica né sul progetto, ma che serve una reazione concreta sul campo per confermare ambizioni e credibilità.
In conclusione: il messaggio è chiaro e diretto alla piazza e ai giocatori: la fiducia non è in discussione, ma le prestazioni sì. E adesso tocca al Napoli rispondere.