A meno di sorprese dell’ultim’ora legate sempre al Covid, il Napoli si appresta ad affrontare la trasferta a Torino contro la Juventus, nel match di recupero della terza giornata di campionato, già rinviata due volte. Una sfida importantissima in chiave Champions League; l’allenatore azzurro per l’occasione sembra essere dell’idea di apportare diversi cambi nella formazione rispetto alla partita con il Crotone. Secondo i rumors resterebbero fuori Meret, Maksimovic , Bakayoko, Mario Rui, Politano e forse anche Osmhen; dentro invece Ospina, Koulibaly, Hysaj, Demme, Lozano. Ieri tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati sui giocatori del Napoli che attualmente devono sfruttare il buon periodo di forma che li ha portati ad ottenere una striscia molto positiva, a differenza dei prossimi avversari che attraversano un brutto momento e sono falcidiati dal covid, con tre calciatori contagiati. La novità più importante per i padroni di casa dovrebbe essere il recupero di Dybala che non gioca da gennaio, allorquando si infortunò nei minuti finali della partita con il Sassuolo. L’argentino partirebbe iniziare dalla panchina, invece McKennie, fuori per punizione nel derby con il Torino, quasi sicuramente. partirà titolare, inoltre nel recupero contro il Napoli appare probabile pure il ritorno di la Joya, che come Dybala non gioca dal 10 gennaio scorso. Per Pirlo un’eventuale debacle contro i partenopei avrebbe degli effetti disastrosi, di contro, gli azzurri, se dovessero uscire dallo Stadium a mani vuote, potrebbero rallentare vertiginosamente la corsa verso un posto in zona Champions. Per entrambe le squadre, dunque, il timore di una sconfitta potrebbe portare ad una tattica molto prudente con la quale il match si sbloccherebbe solo attraverso degli episodi isolati. Azzardiamo ora le probabili formazioni di domani:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabián Ruiz; Lozano, Zeilinski, L.Insigne; Mertens

Adesso passiamo ai numeri del match: i partenopei hanno vinto le ultime due gare di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta che hanno ottenuto tre successi di fila risale al 2011, con Walter Mazzarri in panchina. Dal canto loro i bianconeri, in casa, hanno avuto la meglio in 8 delle ultime 9 sfide contro il Napoli in Serie A; l’unica sconfitta risale al 22 aprile 2018, domenica in cui il difensore Koulibaly con un gol di testa firmò il successo azzurro nei minuti di recupero. La statistica ci informa che i precedenti tra le due contendenti, nel capoluogo piemontese sono in tutto 74; il bilancio è nettamente a favore dei giocatori a maglie a strisce che si sono imposti in ben 46 occasioni contro 8 degli azzurri, 20 invece i risultati nulli. Juventus-Napoli, per la cronaca risulta da sempre uno dei big match più sentiti della nostra serie A, in particolare negli anni ’80, quando le due formazioni si giocavano lo scudetto. Andando a ritroso nel tempo, notiamo che il primo incrocio fra queste due compagini ci fu nel lontano campionato 1926/27, proprio all’alba della nascita della società SSC Napoli, fondata nel 26 dalla fusione con l’Internaples, ma all’epoca fu una giornata molto amara per i tifosi del Napoli, che dovettero subire l’onta di una sconfitta umiliante, il risultato, infatti, fu 8-0 per la Juventus.