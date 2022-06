Ospina – Napoli – Possibile un accordo, in extremis, tra le parti

Il caso portieri, nell’ambito del club di De Laurentiis, sta diventando un autentico rebus. Prima Ospina che esce fuori dai radar perché le sue pretese sul rinnovo sono ritenute esagerate, a fronte di un ingaggio di tre milioni a stagione per due anni, da parte del colombiano, poi quando pareva che il Napoli stesse per trovare un’intesa di prolungamento con Meret, ecco il colpo di scena di Spalletti che ha fatto intendere di voler puntare su Ospina o su un portiere che sappia giocare con i piedi. Quindi il ripensamento del giovane estremo difensore friulano che ha tentennato temendo la stessa situazione della passata stagione, trascorsa da comprimario. Adesso, giunge la notizia secondo cui, a sorpresa, David Ospina potrebbe accordarsi, in extremis, con la società azzurra. Dunque, la situazione, al momento, è in stand by. Una decisione sarà presa tra qualche settimana, prima della partenza per il ritiro in Val di Sole.

Fonte : Repubblica