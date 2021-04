Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, c’è ansia per Lorenzo Insigne in vista di Juventus-Napoli. Il capitano del Napoli, infatti, siedeva spesso in Nazionale, in alcuni giorni, al tavolo di Donnarumma, Bonucci, Verratti e Sirigu e questi ultimi 3 sono risultati positivi al Coronavirus.

Al momento i tamponi fortunatamente sono negativi ma fino all’ultimo c’è ansia.