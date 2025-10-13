De Biasi: “Soddisfatto della Nazionale, la Norvegia ha più qualità”

Gianni De Biasi è intervenuto a Tempi Supplementari, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

La Nazionale? I nostri avversari hanno più qualità di noi, la Norvegia ha un attaccante strepitoso, la squadra con lui cresce e fa risultati straordinari, noi facciamo fatica nei momenti cruciali a fare squadra. Dire che però siamo scarsi mi sembra assolutamente falso, se guardiamo i nostri giocatori dove giocano, non possiamo che essere soddisfatti di quanto stiamo producendo in questo momento.

Vero, non ci sono più i Totti, Del Piero, i Baggio, ma quelli non nascono tutti i giorni. Bisogna avere coraggio e fare giocare i giovani, che nell’immediato non ti cambiano le carte in tavola ma che a lungo andare crescono nel tuo club e fanno bene al calcio italiano e anche alla Nazionale.

Hojlund? Mi piace molto, si muove bene, fa sponde, attacca la profondità e può fare davvero grandi cose a Napoli, che ha una rosa molto forte, Lucca è un giocatore interessantissimo e anche gli altri lo sono. Gli azzurri hanno perso con City e Milan e ci può stare, la rosa è importante, quest’anno ci sono più obiettivi da proteggere e perseguire, il Napoli mi piace molto.

Torino-Napoli? Per i granata sarà tosta, il Napoli è già in palla e organizzato, parte in vantaggio sul Toro, che sinceramente immaginavo più pronto.

Lotta scudetto? Napoli avanti a tutti, Inter e Milan sono interlocutori che meritano considerazione, mi incuriosisce la Roma di Gasperini se non ha infortuni, il campionato è più interessante dello scorso anno, il Milan con Allegri può essere la vera sorpresa”.