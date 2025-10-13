NEWS

De Biasi: “Soddisfatto della Nazionale, la Norvegia ha più qualità”

Vincenzo Letizia 13 Ottobre 2025 0 1 min read

Gianni De Biasi è intervenuto a Tempi Supplementari, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

La Nazionale? I nostri avversari hanno più qualità di noi, la Norvegia ha un attaccante strepitoso, la squadra con lui cresce e fa risultati straordinari, noi facciamo fatica nei momenti cruciali a fare squadra. Dire che però siamo scarsi mi sembra assolutamente falso, se guardiamo i nostri giocatori dove giocano, non possiamo che essere soddisfatti di quanto stiamo producendo in questo momento.

Vero, non ci sono più i Totti, Del Piero, i Baggio, ma quelli non nascono tutti i giorni. Bisogna avere coraggio e fare giocare i giovani, che nell’immediato non ti cambiano le carte in tavola ma che a lungo andare crescono nel tuo club e fanno bene al calcio italiano e anche alla Nazionale.

Hojlund? Mi piace molto, si muove bene, fa sponde, attacca la profondità e può fare davvero grandi cose a Napoli, che ha una rosa molto forte, Lucca è un giocatore interessantissimo e anche gli altri lo sono. Gli azzurri hanno perso con City e Milan e ci può stare, la rosa è importante, quest’anno ci sono più obiettivi da proteggere e perseguire, il Napoli mi piace molto.

Torino-Napoli? Per i granata sarà tosta, il Napoli è già in palla e organizzato, parte in vantaggio sul Toro, che sinceramente immaginavo più pronto.

Lotta scudetto? Napoli avanti a tutti, Inter e Milan sono interlocutori che meritano considerazione, mi incuriosisce la Roma di Gasperini se non ha infortuni, il campionato è più interessante dello scorso anno, il Milan con Allegri può essere la vera sorpresa”.

 

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

