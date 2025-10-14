MONDIALI 2026 – Stasera l’Italia gioca, contro Israele, l’ultima gara del girone eliminatorio

In una città blindatissima dalle forze dell’ordine, Udine, questa sera, ospita lo scontro diretto in chiave playoff, tra l’Italia e Israele. Un successo o anche un pari spalancherebbe le porte per accedere alle semifinali e finali che porteranno ai prossimi Mondiali, i quali si disputeranno, a giugno, in tre Paesi diversi: Stati Uniti,Canada e Messico. Si tratta della seconda volta, dopo l’edizione del 2002, svoltasi in Corea del Sud e Giappone, che il campionato verrà ospitato in più di uno stato. Il nuovo regolamento della competizione internazionale, prevede che le sedici formazoni, qualificate ai Playoff spareggi, siano suddivise in quattro percorsi. Ciascun percorso contempla una semifinale secca ed una finale sempre in gara unica. Le quattro squadre vincitrici degli scontri diretti, giocheranno la fase finale del Mondiale del 2026. La nostra Nazionale, sicura seconda al 99% avrà il vantaggio di giocare la semifinale tra le mura amiche. Oggi come oggi, l’Italia potrebbe affrontare, nella prima partita dei playoff,una tra Galles, Svezia, Romania e Moldavia, mentre in finale, l’avversaria sarebbe una delle Nazionali che hanno concluso, come la nostra selezione, il girone al secondo posto, quali Turchia, Albania, Bosnia e Belgio. Tali sfide si terranno il 26 e il 31 marzo 2026. Ma veniamo al match di stasera: secondo le ultime indiscrezioni, provenienti dal ritiro della Nazionale, Gattuso potrebbe schierare questo undici di partenza:

Italia (3-5-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso

Dunque il Ct azzurro non potràcontare su Bastoni per la sfida contro Israele, il difensore dell’Inter è squalificato, il suosostituto dovrebbe essere il romnista Gianluca Mancini.