ITALIA

MONDIALI 2026 – Stasera l’Italia gioca, contro Israele, l’ultima gara del girone eliminatorio

Armando Fico 14 Ottobre 2025 0 1 min read

In una città blindatissima dalle forze dell’ordine, Udine, questa sera, ospita lo scontro diretto in chiave playoff, tra l’Italia e Israele. Un successo o anche un pari spalancherebbe le porte per accedere alle semifinali e finali che porteranno ai prossimi Mondiali, i quali si disputeranno, a giugno, in tre Paesi diversi: Stati Uniti,Canada e Messico.  Si tratta della  seconda volta, dopo l’edizione del 2002, svoltasi in Corea del Sud e Giappone, che il campionato verrà ospitato in più di uno stato. Il nuovo regolamento della competizione internazionale, prevede che le sedici formazoni, qualificate ai Playoff spareggi, siano suddivise in quattro percorsi. Ciascun percorso contempla una semifinale secca ed una finale sempre in gara unica. Le quattro squadre vincitrici degli scontri diretti,  giocheranno la fase finale  del Mondiale del 2026. La nostra Nazionale, sicura seconda al 99% avrà il vantaggio di giocare la semifinale tra le mura amiche. Oggi come oggi,  l’Italia potrebbe affrontare, nella prima partita dei playoff,una tra Galles, Svezia, Romania e Moldavia, mentre in finale, l’avversaria sarebbe una delle Nazionali che hanno concluso, come la nostra selezione,  il girone al secondo posto, quali  Turchia, Albania, Bosnia e Belgio. Tali sfide si terranno il 26 e il 31 marzo 2026. Ma veniamo al match di stasera: secondo le ultime indiscrezioni, provenienti dal ritiro della Nazionale, Gattuso potrebbe schierare questo undici di partenza:

Italia (3-5-2Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso

Dunque il Ct azzurro non potràcontare su Bastoni per la sfida contro Israele, il difensore dell’Inter è squalificato, il suosostituto dovrebbe essere il romnista  Gianluca Mancini.

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

Italia-Galles, le formazioni ufficiali

È un Italia completamente rivoluzionata, che, già qualificata, risparmia i titolari in vista degli ottavi. C’è da dire che sarà importante comunque arrivare primi per […]

20 Giugno 2021 0 20 sec read

Europeo 2020: sale altissima la febbre per la finalissima di Londra tra Inghilterra e Italia

Poco più di 48 ore ci separano dalla finalissima di Londra dell’Europeo 2020 che vedrà di fronte i padroni di casa dell‘Inghilterra contro l’Italia. A […]

9 Luglio 2021 0 1 min read

Spagna-Italia, le formazioni ufficiali

Madrid, stadio Santiago Bernabeu. Il teatro di Spagna-Italia è il meglio che si possa chiedere ad una partita del genere. In palio il Mondiale, dopo […]

2 Settembre 2017 0 18 sec read

Nazionale, i convocati di Gattuso: prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

Il ct ha reso noti i 27 giocatori per le sfide contro Estonia ed Israele 

3 Ottobre 2025 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui