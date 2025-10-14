ITALIA

Tensione a Udine: 358 sigle da tutta Italia al corteo pro Palestina, scontri prima di Italia-Israele

Vincenzo Letizia 14 Ottobre 2025 0 1 min read

UDINE — Si è svolto oggi pomeriggio a Udine un partecipato corteo pro Palestina organizzato dal Comitato per la Palestina di Udine, che ha visto l’adesione di 358 sigle di partiti e movimenti provenienti da tutta Italia. La manifestazione, iniziata alle 17.30 in piazza della Repubblica, ha attraversato le vie del centro città al grido di “Fuori il sionismo dalla storia, fuori Israele dalla Fifa”, in concomitanza con la partita di calcio Italia-Israele, in programma alle 20.45 allo stadio Friuli.

Il corteo, inizialmente pacifico, è degenerato in serata: intorno alle 20.30 si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con l’uso di lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi più facinorosi.

Nel frattempo, rigidissime le misure di sicurezza attorno allo stadio: la nazionale israeliana è stata scortata fino all’impianto da numerosi mezzi delle forze dell’ordine e da un elicottero che ha seguito il pullman per tutto il tragitto. L’arrivo degli Azzurri, guidati da Gattuso, è invece avvenuto senza incidenti, accolto da un breve applauso del pubblico.

Le tensioni non si sono limitate a Udine: manifestazioni di protesta contro la partita si sono tenute anche a Milano e Bologna, con presidi e cortei in solidarietà con la causa palestinese.

Prima del match, un momento di raccoglimento ha unito pubblico e squadre con un minuto di silenzio in memoria dei carabinieri morti a Castel d’Azzano.

La serata, nata sotto il segno del calcio, si è così trasformata in un nuovo capitolo di protesta politica e tensione sociale, con Udine al centro di un dibattito che intreccia sport, diritti umani e politica internazionale.

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

UEFA Nations League al via, tutto quello che c’è da sapere

Nations League al via, domani partirà il torneo fra squadre nazionali europee pensato dall’UEFA. Tutto pronto a partire, curiosità e anche qualche dubbio accompagnano la […]

6 Settembre 2018 0 3 min read

Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2020 affidata a Bjorn Kuipers

Sarà l’olandese Bjorn Kuipers  l’arbitro della finale di Wembley di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21. Kuipers sarà coadiuvato dai connazionale Sander van […]

8 Luglio 2021 0 17 sec read

Ci siamo, è il giorno di Italia – Inghilterra, gli azzurri a caccia di un sogno

Finalmente è arrivato il giorno più atteso di questi campionati europei, l’atto conclusivo di una manifestazione che ha decretato la caduta degli dei, proiettano in […]

11 Luglio 2021 0 1 min read

L’addio al calcio di Cannavaro jr: entrerà nello staff di Fabio in Cina

La Cina chiama, Cannavaro risponde. E questa volta al fascino dell’estremo Oriente potrebbe cedere anche Paolo, il più piccolo dei fratelli. Fabio, ovviamente, a fare […]

6 Dicembre 2017 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui