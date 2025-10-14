Tensione a Udine: 358 sigle da tutta Italia al corteo pro Palestina, scontri prima di Italia-Israele

UDINE — Si è svolto oggi pomeriggio a Udine un partecipato corteo pro Palestina organizzato dal Comitato per la Palestina di Udine, che ha visto l’adesione di 358 sigle di partiti e movimenti provenienti da tutta Italia. La manifestazione, iniziata alle 17.30 in piazza della Repubblica, ha attraversato le vie del centro città al grido di “Fuori il sionismo dalla storia, fuori Israele dalla Fifa”, in concomitanza con la partita di calcio Italia-Israele, in programma alle 20.45 allo stadio Friuli.

Il corteo, inizialmente pacifico, è degenerato in serata: intorno alle 20.30 si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con l’uso di lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi più facinorosi.

Nel frattempo, rigidissime le misure di sicurezza attorno allo stadio: la nazionale israeliana è stata scortata fino all’impianto da numerosi mezzi delle forze dell’ordine e da un elicottero che ha seguito il pullman per tutto il tragitto. L’arrivo degli Azzurri, guidati da Gattuso, è invece avvenuto senza incidenti, accolto da un breve applauso del pubblico.

Le tensioni non si sono limitate a Udine: manifestazioni di protesta contro la partita si sono tenute anche a Milano e Bologna, con presidi e cortei in solidarietà con la causa palestinese.

Prima del match, un momento di raccoglimento ha unito pubblico e squadre con un minuto di silenzio in memoria dei carabinieri morti a Castel d’Azzano.

La serata, nata sotto il segno del calcio, si è così trasformata in un nuovo capitolo di protesta politica e tensione sociale, con Udine al centro di un dibattito che intreccia sport, diritti umani e politica internazionale.