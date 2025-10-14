Napoli, sequestrati gadget e cimeli nella zona del murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli

La Polizia Municipale mette i sigilli all’area: turisti increduli. Resta visibile solo il grande ritratto del Pibe de Oro.

NAPOLI – Blitz della Polizia Municipale questa mattina ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, nell’area che da anni ospita il celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona, divenuto ormai luogo di culto per tifosi e turisti provenienti da tutto il mondo.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro tutto il materiale presente nella zona, comprese magliette, gadget e altri oggetti legati al campione argentino. È stata inoltre coperta la cappella dove erano custoditi cimeli, fotografie e piccole statue in onore dell’ex numero 10 del Napoli.

A restare scoperti soltanto il grande murale che domina il vicolo e la statua alta sei metri, donata di recente da un artista argentino come omaggio al “Dios del fútbol”.

L’accesso all’area è stato interdetto e, nel frattempo, numerosi visitatori e curiosi si sono radunati sul posto, chiedendosi i motivi del sequestro. «Non capiamo cosa stia succedendo», commentano alcuni turisti, sorpresi di trovare transenne e agenti in un luogo che, fino a ieri, era un simbolo della napoletanità e della memoria collettiva di Maradona.

Durante l’operazione, sono stati sequestrati cinque carretti per la vendita di bevande, trovati abbandonati e incatenati al suolo pubblico, senza alcuna autorizzazione. Sotto chiave anche due esercizi commerciali, anche questi privi di necessaria autorizzazione. Comminate sanzioni amministrative pari a 5mila euro a ciascun locale. Inoltre sono state accertate ulteriori irregolarità relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico per una superficie complessiva di circa 9,4 metri quadrati e alla mancanza di passo carrabile. Ora gli uffici tecnici procederanno alla verifica della destinazione urbanistica di un’area di circa 200 metri quadrati, oggetto di ulteriori approfondimenti. Nel corso dei controlli, è stato inoltre denunciato un individuo per furto di energia elettrica: gli agenti della Locale hanno infatti scoperto un allaccio abusivo alla rete da parte di un esercizio commerciale situato proprio nei pressi del murales di Maradona.