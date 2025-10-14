EVENTI

Il miele del Matese: dove la biodiversità fa la differenza

Vincenzo Letizia 14 Ottobre 2025 0 1 min read

Raccontare un miele significa raccontare anche il territorio che lo genera. Nei Monti del Matese, tra Campania e Molise, nasce il Presidio Slow Food dei mieli dei prati dei Monti del Matese, un progetto che valorizza l’apicoltura in alta quota e tutela la straordinaria biodiversità delle praterie montane.

Il Matese, da poco diventato Parco nazionale, è un massiccio carsico caratterizzato da doline e prati umidi che favoriscono la crescita di specie vegetali come timo, cardo, tarassaco e santoreggia. Qui cinque piccoli produttori tra le province di Caserta e Benevento mantengono i propri alveari oltre i 600 metri di altitudine, dove la natura domina e l’intervento umano è minimo.

Tra loro c’è Antonella Eduardo, apicoltrice “stanziale” che alleva le sue api a 900 metri, lontano da coltivazioni e pesticidi. Le sue api si nutrono solo di nettare selvatico, e il miele è lavorato a freddo, senza pastorizzazione, per conservare intatte le proprietà naturali.

Il disciplinare del Presidio promuove un modello di apicoltura sostenibile ed estensiva: massimo 25 alveari per apiario, distanza minima di 500 metri tra ciascuno, per evitare la competizione con impollinatori selvatici come bombi e farfalle.

Come spiega Vincenzo D’Andrea, referente Slow Food, l’obiettivo è duplice: tutelare la biodiversità e incentivare un ritorno alla gestione sostenibile dei pascoli e dei prati stabili del Matese. Un modo per dimostrare che, nel miele, si può assaporare non solo il gusto dei fiori, ma anche il valore del territorio e del lavoro rispettoso che lo custodisce.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

A cena con gli attori…

In occasione dell’incontro di calcio a scopo  benefico tra Nazionale attori e giornalisti Rai, previsto per il 20 novembre allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, […]

16 Novembre 2023 0 14 sec read

A Benevento scende in campo la solidarietà: la nazionale attori sfida i giornalisti Rai

Da Stefano Masciarelli a Francesco Cicchella, da Francesco Ferrante ad Agostino Penna, passando per Roberto Oliveri e Vittorio Magazzù. Sono questi i primi nomi dei […]

9 Novembre 2023 0 5 min read

Serie C, Benevento: il 13 luglio la presentazione delle nuove maglie

Siamo ormai alle porte di un nuovo campionato e il Benevento, tra qualche settimana, si radunerà in vista del ritiro precampionato. Prima, però, appuntamento con […]

30 Giugno 2024 0 19 sec read

Il sedano di Gesualdo, in provincia di Avellino, è un nuovo Presidio Slow Food

Dalla città dove visse il compositore rinascimentale Carlo Gesualdo, la storia di una coltivazione faticosa e di un gruppo di produttori ostinati, desiderosi di farla conoscere al pubblico

22 Luglio 2021 0 3 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui