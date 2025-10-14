BOLLETTANDO

Serie A, testa a testa Conte-Allegri per il miglior allenatore di Ottobre: in quota Gasperini e Chivu puntano al sorpasso

Vincenzo Letizia 14 Ottobre 2025 0 55 sec read


ROMA – Quando mancano ancora tre giornate da giocare per chiudere ottobre, i bookmaker prevedono che a contendersi lo scettro di miglior allenatore del mese si profilerà un duello tra Antonio Conte del Napoli, primo favorito a quota 2,50 su Goldbet e Better e già vincitore due volte del premio la scorsa stagione e Massimiliano Allegri, attuale detentore, fissato a 2,75, come riporta Agipronews. Il mister del Napoli, attualmente primo in classifica in compagnia della Roma, fin qui ha collezionato cinque vittorie e una sconfitta, mentre quello del Milan – al terzo posto in classifica – dopo aver steccato all’esordio contro la Cremonese di Davide Nicola (trionfante ad agosto) – ha collezionato quattro vittorie e un pareggio. In cerca del successo che manca da novembre 2024 anche Gian Piero Gasperini, grazie all’ottimo cammino fin qui della sua Roma: vale 3 l’exploit dell’ex tecnico dell’Atalanta, al pari di Cristian Chivu dell’Inter. Più staccato, a 5, Igor Tudor della Juventus, mentre si sale a 10 per Ivan Juric dell’Atalanta e Maurizio Sarri della Lazio. Vale 15, infine, il terzo titolo di Cesc Fabregas del Como, dopo quelli vinti ad aprile e maggio della scorsa stagione.
 

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

