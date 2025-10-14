NEWS

Napoli-Como, biglietti polverizzati in venti minuti: il Maradona verso il tutto esaurito

Vincenzo Letizia 14 Ottobre 2025 0 30 sec read

Napoli torna a respirare aria di grande calcio. Alle ore 12 di oggi sono stati messi in vendita i biglietti per Napoli-Como, in programma il 1° novembre allo stadio Diego Armando Maradona, con prelazione riservata ai possessori della Fidelity Card azzurra.

In appena venti minuti i tagliandi per le Curve Superiori sono andati esauriti, mentre restano pochissimi posti disponibili nei Distinti. Un dato che conferma ancora una volta la passione travolgente del pubblico partenopeo, pronto a colorare gli spalti e spingere la squadra verso un nuovo tutto esaurito.

Il Maradona, insomma, si prepara all’ennesimo sold out della stagione: la febbre azzurra continua a salire.

Vincenzo Letizia

