Champions, dal 2027 si cambia: ecco le nuove regole

La Champions League guarda sempre di più al futuro e lo fa ispirandosi ai grandi eventi sportivi americani. La Uefa ha introdotto nuove regole all’interno della competizione sia per quanto riguarda il calendario, sia per la vendita dei diritti tv.

Capitolo campo: dalla stagione 2027/28 ci sarà un’importante novità per quanto riguarda la prima giornata. Sul modello di Nba, Nfl e Nhl di hockey su ghiaccio, i detentori della Champions apriranno la nuova stagione al martedì in casa. Il loro, sarà l’unico match disputato quel giorno con gli altri che verranno quindi spalmati su mercoledì e giovedì. Come già accade adesso, quindi, la prima settimana di coppe europee sarà esclusivamente dedicata alla massima competizione europea per club. Anche lo show avrà la sua parte, visto che i campioni in carica potranno mostrare ancora una volta ai propri tifosi la coppa dalle grandi orecchie prima del fischio d’inizio.

Lato tv, ci saranno importanti cambiamenti per la vendita dei diritti e i criteri messi a punto dalla Uefa saranno validi dal 2027 al 2033. Innanzitutto, le offerte per i pacchetti dovranno essere presentate entro il 18 novembre e le emittenti potranno acquistare i diritti delle competizioni per club anche per quattro anni (ora il massimo è di tre).