McTominay, Conte gli assegna nuovi compiti: la richiesta per le prossime partite

Vincenzo Letizia 14 Ottobre 2025 0 39 sec read

Scott McTominay è finito al centro dell’attenzione del tecnico Antonio Conte, che gli ha affidato incarichi tattici specifici dopo alcune prestazioni ritenute meno incisive. La richiesta, riportata da La Repubblica e rilanciata da CalcioNapoli1926, riguarda la necessità per lo scozzese di cambiare alcuni aspetti del suo ruolo in campo.

In particolare, Conte chiede a McTominay di non restare fisso sulla corsia sinistra, ma di accentrare il suo gioco, “galleggiare tra le linee”, con l’obiettivo di trovare spazi più favorevoli per incidere e colpire.

Questa modifica tattica è già attesa nel match di sabato contro il Torino, una gara in cui McTominay – considerato uno degli uomini più affidabili nel Napoli anche in virtù del suo periodo di recupero per tornare alla migliore condizione – dovrà dimostrare di saper interpretare al meglio la nuova direttiva.

Vincenzo Letizia

