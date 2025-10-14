Rrahmani accelera il recupero: possibile data di rientro e rinnovo in vista

Il difensore centrale Amir Rrahmani, attualmente ai margini per un infortunio, ha intensificato il programma di recupero e cominciano a circolare i primi indizi su un potenziale ritorno in campo.
Secondo il Corriere dello Sport, Rrahmani è assente da Napoli–Milan e dovrà saltare anche le partite contro Torino e PSV, oltre che l’impegno contro l’Inter.
La sua assenza pesa particolarmente in un reparto difensivo già falcidiato dagli infortuni: il giocatore non scende in campo dallo scontro contro il Cagliari ed è una pedina chiave mancante nelle rotazioni preventive della squadra.
Il club azzurro e lo staff medico puntano a velocizzare i tempi, ma senza forzare: la tensione corre sul filo tra prudenza e urgenza, vista la scarsità di alternative difensive disponibili.
In attesa di sviluppi ufficiali, resta la speranza che Rrahmani possa tornare utile già nelle prossime settimane, contribuendo così al rafforzamento del reparto difensivo in una fase cruciale del calendario.
Rrahmani verso il rinnovo con il Napoli fino al 2028
Intanto, il Napoli è pronto a blindare Amir Rrahmani: secondo Tuttosport, il difensore firmerà un nuovo contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. L’ingaggio salirà a circa 4 milioni netti a stagione.
Rrahmani, corteggiato da club come Al Nassr e Manchester United, ha scelto di restare in azzurro, confermando il suo legame con il progetto di Antonio Conte e la società partenopea.