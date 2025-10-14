IN EVIDENZA

Rrahmani accelera il recupero: possibile data di rientro e rinnovo in vista

Vincenzo Letizia 14 Ottobre 2025 0 1 min read

Il difensore centrale Amir Rrahmani, attualmente ai margini per un infortunio, ha intensificato il programma di recupero e cominciano a circolare i primi indizi su un potenziale ritorno in campo.

Secondo il Corriere dello Sport, Rrahmani è assente da Napoli–Milan e dovrà saltare anche le partite contro Torino e PSV, oltre che l’impegno contro l’Inter.
La sua assenza pesa particolarmente in un reparto difensivo già falcidiato dagli infortuni: il giocatore non scende in campo dallo scontro contro il Cagliari ed è una pedina chiave mancante nelle rotazioni preventive della squadra.

Il club azzurro e lo staff medico puntano a velocizzare i tempi, ma senza forzare: la tensione corre sul filo tra prudenza e urgenza, vista la scarsità di alternative difensive disponibili.

In attesa di sviluppi ufficiali, resta la speranza che Rrahmani possa tornare utile già nelle prossime settimane, contribuendo così al rafforzamento del reparto difensivo in una fase cruciale del calendario.

Rrahmani verso il rinnovo con il Napoli fino al 2028

Intanto, il Napoli è pronto a blindare Amir Rrahmani: secondo Tuttosport, il difensore firmerà un nuovo contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. L’ingaggio salirà a circa 4 milioni netti a stagione.
Rrahmani, corteggiato da club come Al Nassr e Manchester United, ha scelto di restare in azzurro, confermando il suo legame con il progetto di Antonio Conte e la società partenopea.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Morto Resenbrink, fu una stella della grande Olanda di Cruijff

L’ex nazionale olandese Robbie Rensenbrink è morto all’età di 72 anni. Lo ha annunciato l’agenzia Belga sabato, citando l’ex compagno di squadra Jan Mulder. Rensenbrink soffriva […]

25 Gennaio 2020 0 25 sec read

Napoli, tutto su Benitez. Scatta il piano anti-crisi: “Dimentichiamo Bilbao”

Comanda lui: come prima e più di prima, complice la partenza di Aurelio De Laurentiis per gli Stati Uniti. La crisi del Napoli non dovrebbe […]

17 Settembre 2014 0 48 sec read

Pedullà sulla formazione del Napoli: “Spalletti si affiderà alla difesa a 3 e mezzo per tornare capolista”

Alfredo Pedullà, sul suo sito, anticipa alcune scelte di formazione di Spalletti in vista del match contro il Cagliari. Napoli in piena emergenza, non solo […]

21 Febbraio 2022 0 56 sec read

Hamsik in Cina: entro domani De Laurentiis aspetta il bonifico cinese

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’addio di Marek Hamsik al Napoli. “Se avesse dato retta ai sentimenti, all’amore della gente, avrebbe ringraziato i […]

4 Febbraio 2019 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui