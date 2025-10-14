IL FISCHIETTO

IL FISCHIETTO – Italia vs Israele, arbitra il francese Turpin, al Var il connazionale Dechepy

Armando Fico 14 Ottobre 2025 0 36 sec read

L’arbitro designato dal’Uefa,  per la gara di questa sera, tra la nostra Nazionale ed Israele,  sarà il francese Clement Turpin, classe 1982 che, tre anni fa  ha diretto la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Il fischietto transalpino  sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Nicolas Danos e Benjamin Pages, suoi connazionali, come il quarto uomo, Francois Letexier. Infine al VAR,agirà  Bastien Dechepy. Purtroppo, questa designazione riporta alla mente ricordi non esaltanti, per le squadre italiane. A riprova di ciò, nell’ottobre 2023, Turpin si rese protagonista  di episodi molto spiacevoli  in Napoli-Real Madrid di Champions League, mentre, a marzo scorso aveva fatto arrabbiare la Roma e Claudio Ranieri per l’episodio iniziale e condizionante in Athletic Bilbao-Roma di Eruopa League.

