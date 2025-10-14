NAPOLI – Recuperato, prima del previsto, Matteo Politano, l’azzurro a disposizione di Conte per Torino

Una buona notizia arriva dall’infermeria azzurra, per Antonio Conte. A quanto pare Matteo Politano ha recuperato, in fretta dall’infortunio e sarà disponibile, sabato prossimo, per la gara di campionato, contro il Torino di Baroni. Per il tecnico dei campioni d’Italia, aver ritrovato, prima del previsto, un giocatore così importante rappresenta una manna dak cielo, in vista del tour de force di ottobre e novembre. D’altronde, la diagnosi di Politano è apparsa, subito, meno grave di quella di Stanislav Lobotka, il quale rientrerà solo ai primi di novembre. Pure Alessandro Buongiorno è pronto a tornare in campo, tuttavia, non crediamo che l’ex granata sarà schierato titolare, allo Stadio Grande Torino. Intanto, i “superstiti” rimasti a Castel Volturno, hanno ripreso gli allenamenti, in attesa del ritorno dei dieci nazionali. Dopo il Torino, martedi 21 ottobre , il Napoli è chiamato a disputare la terza gara del mega girone di Champions, contro il Psv Ehindoven, in Olanda. I prossimi giorni saranno decisivi per sapere se Politano e Buongiorno, in caso di forfait contro i granata, a scopo precauzionale, possano disputare il match contro la vecchia squadra di Noa Lang, ancora ai margini del progetto del mister leccese.