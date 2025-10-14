NEWS

Gaza, la speranza azzurra di Naim

Vincenzo Letizia 14 Ottobre 2025 0 1 min read

Naim Rayyan, giovane residente nella Striscia di Gaza e appassionato tifoso del Napoli, lancia un appello pieno di speranza dalle rovine del conflitto. In un post affidato alla pagina Instagram briganti_official, Naim confessa: «A Gaza non abbiamo nulla. Sogno di vedere l’Italia, Napoli. Mi immagino sugli spalti del Diego Armando Maradona, con la maglia azzurra addosso, a respirare libertà».

Pur sotto i bombardamenti, il legame con il club azzurro non si è mai affievolito. Quando il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto lo scorso 23 maggio, Naim ha celebrato sui social con la maglia del club e la bandiera partenopea: «Tra le rovine di Gaza… l’amore per Napoli resta una fiamma inestinguibile», ha scritto.

Nel post più recente, il giovane descrive una realtà quotidiana drammatica: assenza quasi totale di elettricità, acqua che arriva a singhiozzo, difficoltà nel reperire cibo, e una notte che sembra «inghiottire anche i rumori». Le fonti di luce diventano una candela o lo schermo di un telefono che dura brevissimo.

Naim aggiunge che, anche se qualche alimento è arrivato, il vero ostacolo è poterlo comprare. Senza entrate né lavoro, tutto diventa doppiamente difficile. Ma nel mezzo di questa condizione, egli non rinuncia al sogno: quello di sedersi su una gradinata dello stadio Maradona, indossare la maglia del Napoli e respirare — per un momento — una libertà che, finora, ha visto soltanto in sogno. «Forse sembra un sogno da niente – scrive – ma qui, a Gaza, ha il sapore di un miracolo».

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

LE INTERVISTE – Milan, Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, ma manca ancora una gara”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video ha analizzato la vittoria interna contro il Napoli: “Abbiamo lavorato bene, abbiamo provato a fare quello che […]

12 Aprile 2023 0 26 sec read

Fabio Andreotti: “Insigne reclamizzato da tante società, ma è un vanto anche per il Napoli, godiamocelo”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Andreotti, procuratore di Insigne “E’ vero che Insigne sia […]

25 Marzo 2016 0 1 min read

Messico vs Panama – Lozano esce in barella per problemi alla spalla

Purtroppo giungono cattive notizie dal Messico per il Napoli, infatti  nella notte, Hirving Lozano, impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni mondiali, è uscito in […]

3 Febbraio 2022 0 40 sec read

Playoff, Lapadula letale: la Strega supera l’Ascoli e vola in semifinale

Ascoli e Benevento si affrontano nel turno preliminare dei playoff che dirà chi affronterà il Pisa in semifinale. Un solo risultato utile per la Strega. […]

13 Maggio 2022 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui