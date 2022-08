Benevento, Fabio Caserta: “Con il Frosinone ci sarà da battagliare su ogni pallone”

Il tecnico del Benevento, Fabio Caserta, analizza la gara contro il Frosinone. Ecco quanto affermato ai media presenti in sala stampa:

“I nuovi arrivi serviranno ad alzare il tasso tecnico della squadra. Ci daranno una buona mano. Ciano si è allenato con la squadra. Lo avremo a disposizione. E’ molto motivato e ha voglia di fare bene. Insigne lo ringrazio perché ha dato tanto a questa città. Si è sempre comportato bene con i compagni e lo staff. Gli auguro di fare bene. Vedremo se avremo a disposizione anche gli altri. La settimana scorsa è stata molto particolare. Abbiamo avuto un atteggiamento diverso da parte dei ragazzi. Sono stati bravi a reagire e hanno dato un segnale decisivo. Domani incontriamo una squadra che è in un grande periodo di forma. Ci sarà da battagliare su ogni pallone. Con il nuovo sistema di gioco e con quinti offensivi posso avere più spinta sulle corsie esterne. Credo sia il modulo che in questo momento mi dia più garanzie ed equilibrio dietro. Tutte le gare sono diverse. Ogni avversario ha caratteristiche diverse, ma quello che non ci deve mai mancare è la determinazione che deve durare per l’intera gara. Se andiamo avanti con questo sistema di gioco siamo messi bene. Ci sono anche esterni di gamba, Ci sono Improta, Tello, Foulon, Letizia, Masciangelo. Per caratteristiche Farias è il più penalizzato ma può fare anche la seconda punta.

Dubbi sulla formazione di domani? Devo valutare La Gumina per un piccolo problemino che non l’ha fatto allenare per due giorni. Il Frosinone è bravo sulle ripartenze e dovremo essere bravi sulle preventive. Dobbiamo affrontarli con la giusta attenzione. Rispetto per tutti gli avversari ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo attuare noi. Ogni squadra ha punti deboli, noi dovremo rendere difficile la giocata al Frosinone. Il 4-3-3 non è accantonato. Dipende dai momenti. Cambiando il sistema di gioco è cambiata anche la strategia di mercato. In caso di arrivo, Simy è diverso da Forte, ma possono coesistere. In questo momento non è l’Improta che tutti conosciamo. Non è ancora al massimo. Io ci ho giocato anche insieme e per questa categoria è un lusso. Gli dobbiamo dare il tempo per entrare in condizione ma ha delle grandi qualità tecniche e umane. Se La Gumina non dovesse farcela giocherà Farias”.