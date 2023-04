COPPE EUROPEE – Italia regina del calcio del vecchio continente; 5 squadre nelle varie semifinali

Il calcio italiano di serie A, tanto vituperato in passato, in questa stagione europea, ha dimostrato che, poi tanto scarso rispetto alla Premier, alla Liga e alla Bundesliga, non è, come si evince dai risultati conseguiti nelle tre manifestazioni continentali. Dopo l’accesso alle semifinali di Milan e Inter in Champions, che garantiscono, una delle due certa, finalista della massima competizione per club, ieri, hanno ottenuto il pass per lo stesso traguardo, anche la Juventus che ha pareggiato a Lisbona, per 1 a 1, contro lo Sporting, difendendo l’1 a 0 dell’andata e la Roma, vittoriosa con il Feyernord, dopo i tempi supplementari per4 a 1, recuperano lo svantaggio di 1 a 0, accumulato in Olanda, in Europa League e quindi la Fiorentina che, nella terza competizione europea, pur perdendo in casa per 2 a 3 contro il Lech Poznan, grazie al 4 a 1 del match di andata, si accoda alle altre quattro compagini della nostra penisola che oggi potremmo definire regina del calcio d’Europa.