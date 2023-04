ANTEPRTIMA PARTITA JUVENTUS vs NAPOLI – Gli azzurri, allo Stadium, per dimenticare l’eliminazione di Coppa

Domenica sera, per la trentunesima giornata di serie A, il Napoli di Spalletti giocherà allo Stadium di Torino, contro la rivale di sempre, ossia la Juventus, galvanizzata dal passaggio alle semifinali di Europa League e dalla sentenza del Coni che ha restituito, per ora, i 15 punti di penalizzazione ricevuti a gennaio scorso, che hanno portato gli uomini di Allegri al terzo posto in classifica con 59 punti, due in meno della Lazio. Una sentenza a rimpiattino che, ovviamente, fa scalpore e che rivoluziona tutti i piani delle avversarie in lotta per la Champions, anche se non si tratta di un verdetto definitivo. Ma torniamo alla gara degli azzurri con i bianconeri, considerata, a Napoli, la madre di tutte le partite. I partenopei, reduci dalla cocente eliminazione dalla Champions League, ad opera del Milan, cercano, a Torino il riscatto, sia per dimenticare la partita del Maradona di martedì scorso, sia per proseguire la marcia verso la meta che tutti i napoletani attendono con ansia da trentatré anni. Ovviamente, la Juve rappresenta un ostacolo molto ostico da superare ma se il Napoli torna ad essere quello ammirato fino a qualche settimana fa, che ha stracciato il campionato, non ce n’é per nessuno. Del resto all’andata, a Fuorigrotta, Di Lorenzo e soci diedero alla compagine in maglia a strisce non colorate una vera lezione di calcio travolgendo gli avversari per 5 a 1. Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Mario Rui, Politano e Rrahmani ma i possibili sostituti sembrano all’altezza dei compagni. Infatti i candidati sono Olivera, Juan Jesus e Lozano ed è tutto dire. Per il resto, solito undici ma ritorneranno tra i titolari Kim e Anguissa che hanno saltato la partita di Champions per squalifica. Il tecnico toscano spera di ritrovare al meglio della condizione Victor Osimhen, arma micidiale in attacco, nonché il georgiano che non sta ripetendo le belle prestazioni di un tempo; ultimamente troppi dribbling e troppi errori sotto porta. In casa bianconera, mister Allegri potrebbe ridare i galloni di titolare al portiere polacco ma non ha a disposizione l’infortunato Kean, per cui, probabilmente, l’ex Napoli Milik agirà nel reparto offensivo accanto a Di Maria. Dunque vediamo le probabili due formazioni di domenica sera:

JUVENTUS (3-5-2) Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Veniamo, come sempre, alle statistiche e ai numeri di questo big match: le partite disputate finora, tra bianconeri ed azzurri, in tutte le competizioni, sono 179 ed il bilancio sorride nettamente ai padroni di casa, infatti la Juve vanta 84 successi contro 45, mentre i risultati di parità sono 50. Tuttavia la formazione non colorata ha vinto solo una delle ultime sei partite contro il Napoli in A, ovvero il 7 aprile 2021 con gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala; un solo pareggio, inoltre, tra queste due squadre nelle ultime 11 sfide di campionato, con cinque vittorie ciascuno. Gli azzurri non vincono, allo Stadium dal famoso gol di Koulibaly che tutti ricordano. Per la cronaca, la Juve registra in questa stagione, il miglior punteggio casalingo mentre il Napoli è la squadra che ha conseguito il maggior numero di punti in trasferta, dall’alto dei 13 successi su 15 gare, sette di seguito sino ad oggi. Nella passata stagione il match dello Stadium terminò per 1 a 1. Concludo, dicendo che il confronto tra Juventus e Napoli, viene definito dagli addetti ai lavori, come Barcellona vs Real Madrid nella Liga, vale a dire, il Classico.