ESCLUSIVA PA- L’avv. Chiacchio sull’annullamento dei 15 punti inflitti alla Juve: “Il nuovo giudizio dovrebbe portare ad una sanzione minore rispetto ai 15 punti iniziali”

In esclusiva per la redazione di PianetAzzurro abbiamo ascoltato l’avvocato Eduardo Chiacchio in merito al giudizio del collegio arbitrale del Coni che ha annullato i 15 punti di penalizzazione inflitti in un primo momento al club bianconero:

“Questa sentenza fa parte di quelle tre possibilità che potevano essere prese in considerazione. Il perché di questa decisione è dovuto, molto probabilmente, al fatto di aver riscontrato delle carenze argomentative”.

Adesso gli atti passano agli organi di giustizia della Federcalcio che darà una nuovo giudizio. Cosa bisogna aspettarsi?

“La penalizzazione dei 15 punti, che adesso è stata annullata, potrebbe essere ridotta. Senza addentrarci troppo in disquisizioni tecniche, quello che possiamo presumere è una riduzione di punti rispetto a quelli dati inizialmente. Si dovrebbe andare in questa direzione. Ho ridotto all’osso il tutto proprio per far capire il possibile scenario a chi non è avvezzo dal punto di vista giurisprudenziale”.

Parliamo di calcio giocato: l’eliminazione dalla Champions è stata per molti una grande delusione, immagino anche per lei?

“Sono rimasto molto rammaricato perché si pensava che i tanti punti di vantaggio sul Milan potessero rappresentare un abbinamento abbordabile rispetto al Bayern oppure al Real Madrid o al City. Così non è stato perchè nelle partite secche i punti di vantaggio non contano nulla”.

Cosa si aspetta da Juve-Napoli in programma domenica?

“Contro la Juve mi aspetto il Napoli che abbiamo sempre visto e che ha dimostrato la sua superiorità in campionato”.

Un suo breve giudizio sul momento del Benevento, in quanto sappiamo benissimo il suo forte legame con il presidente Vigorito?

“Questa situazione del Benevento è una spina nel cuore, molto difficile da mandare giù. Poi, come ben sai, per oltre 15 anni sono state il legale di questa società. Sono molto dispiaciuto”.