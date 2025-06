SSCN – Pronti a rientrare alla base, dai prestiti, tanti giocatori che saranno soltanto di passaggio, Manna dovrà piazzarli

C’ è un gruppo di giocatori, ancora di proprietà della Società azzurra, che rientreranno alla base dai prestiti della stagione scorsa. I nomi li conosciamo tutti, in primis rientrerà dal Galatasaray, Victor Osimhen, il cui contratto scade nel 2026, che probabilmente finirà in Arabia Saudita, quindi rivedremo Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Alessio Zerbin, Elia Caprile, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Alessandro Zanoli. Inoltre, Natan, reduce da una stagione non male al Betis Siviglia, dove ha collezionato 52 presenze, è attualmente in bilico: il club spagnolo potrebbe riscattarlo per 9 milioni. Anche Cheddira, dopo l’avventura, a Barcellona con l’Espanyol, tornerà a Napoli, ma è già in cerca di una nuova squadra. Dunque, molti di questi calciatori saranno, soltanto di passaggio,perchè non fanno parte del progetto tecnico del club e dell’allenatore. Manna avrà l’ingrato compito di trovare loro una sistemazione gradita.