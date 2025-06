CALCIOMERCVATO NAPOLI – I sogni di Antonio Conte per rafforzare la squadra partenopea chiamata a disputare, nella stagione a venire, tantissime partite

Antonio Conte, tornando sulle sue scekte, è rimasto, per la soddisfazione di tutti, sulla panchina azzurra ma per aver detto si a De Laurentiis , avrà avuto ottime garanzie sul rafforzamento della squadra, la quale, nella prossima stagione dovrà giocare ogni tre giorni, presa dagli impegni di Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. Quindi, quella che si costruirtà dovrà essere una rosa di 22 elementi, quasi alla pari. Il tecnico salentino è in continuo contatto con il Ds Manna, al quale ha presentato la lista dei desideri. I nomi sognati sono: per la difesa i Sam Beukema del Bologna, per il centrocampo Davide Frattesi di proprietà dell’Inter e per l’attacco Dan Ndoye del Bologna. Inoltre, Conte vorrebbe anche Chiesa, Zaccagni e un calciatore straniero di cui non conosciamo il nome. Come dicevamo, sono sogni che non tutti si possono avverare, sta di fatto che il buon Manna gli allestirà una formazione molto forte, attraverso un mercato straordinario nel quale avrà un budget di quasi 200 milioni di euro. Ma non bisogna avere fretta e non farsi prendere per il collo. La calma è la virtù dei forti.