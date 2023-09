Bologna vs Napoli – Trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

E’ giunta ieri la notizia che gela i tifosi napoletani; infatti il ministro Piantedosi ha deciso di vietare la trasferta di domenica prossima a Bologna ai sostenitori azzurri residenti nella regione Campania. Mentre per coloro che hanno la residenza in altre regioni italiane, sarà possibile acquistare il biglietto per il settore Ospiti al costo di35 euro, più commissioni, senza l’obbligo di Fidelity Card. La scelta è stata fatta per evitare possibili nuovi scontri tra tifoserie ultras, sia in autostrada che nella città emiliana. Il divieto di trasferta, difatti, varrà anche per i tifosi della Roma, residenti nel Lazio, i quali erano intenzionati a seguire la squadra giallorossa a Torino. Dovendo ambedue le tifoserie, lo stesso giorno, percorrere l’autostrada del Sole per grandi tratti, si è voluto scongiurare ogni pericolo di incrocio.