Napoli: Gattuso stasera schiererà Lozano falso nueve?

Problemi in attacco per Gennaro Gattuso, nella formazione che affronterà stasera, al Tardini, il Parma. Complice la squalifica di Milik e la botta alla spalla ricevuta da Mertens nel match di domenica scorsa contro l’Udinese, il tecnico azzurro dovrà inventarsi qualcosa per il ruolo di attaccante. Secondo il Corriere dello Sport la formazione del Napoli contro i ducali potrebbe vedere Hirving Lozano nelle vesti di falso nueve con al fianco Insigne sulla fascia mancina e Politano, oppure Callejon su quella destra. Stando alle indiscrezioni di giornata l’allenatore ex Milan sembra intenzionato ad effettuare ben 7 cambi rispetto alla partita con i friulani. Tra i pali scelta obbligata con Meret titolare visti i problemi di affaticamento di Ospina, in difesa ci sarà il ritorno del terzino Di Lorenzo, mentre come centrale il serbo Maksimovic si riprenderà il suo posto accanto a Koulibaly. A centrocampo tornerà dall’inizio Diego Demme, in luogo di Lobotka, che troverà ai suoi lati Fabian Ruiz e probabilmente Allan. Il brasiliano non giocava da titolare da oltre un mese. Tuttavia nulla è, per il momento, ufficiale, Ringhio intende ancora studiare bene le mosse da muovere nella sua scacchiera anti Parma. La mossa Lozano come falso centravanti potrebbe essere utile per vedere se il messicano potrà essere annoverato nella rosa della prossima stagione o darlo in prestito a qualche squadra di medio- alta classifica per farlo giocare con più continuità.