LE ALTRE DI A: Negli anticipi di ieri successi per Atalanta e Milan

Si sono giocati, ieri, gli anticipi della 35esima tornata di questo campionato; vittorie che portano direttamente in Europa per Atalanta e Milan, che hanno battuto, rispettivamente per 1 a 0 il Bologna, a Bergamo ed il Sassuolo per 1 a 2, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. In virtù di tali vittorie i nerazzurri di Gasperini hanno conquistato matematicamente un posto in Champions League, mentre i rossoneri di Pioli, peraltro riconfermato alla guida del Milan per altre due stagioni, si dono aggiudicati la partecipazione ai gironi della prossima Europa League. Oggi si disputeranno altre sei gare tra cui Parma – Napoli.