ANTICIPI DI A – Terza giornata: l’Inter travolge l’Atalanta e il Torino espugna il campo del Venezia

Nei primi due anticipi di serie A, validi per la terza giornata di campionato, l’Inter ha travolto l’Atalanta con un sonoro 4 a 0, a San Siro. Per il figlio d’arte Marcus Thuram, ancora una doppietta. Nell’altra gara, vittoria del Torino sul campo del Venezia per 1 a 0, grazie alla rete di Coco,. Con questi risultati, in attesa del match della Juventus, nerazzurri e granata si portano al comando della classifica con 7 punti. Mentre per i campioni d’Italia era prevedibile un buon inizio, molto sorprendente, invece, l’avvio della formazione di Vanoli. Quest’oggi si disputeranno altre quattro gare, a cominciare dalle 18,30, quando entreranno in scena le partite Bologna – Empoli e Lecce – Cagliari. Poi, in serata spazio a Napoli – Parma e Lazio – Milan. Per la cronaca, ieri si è chiuso il calciomercato estivo ed il centravanti azzurro Osimhen, almeno per ora, resta un calciatore di Antonio Conte. Per il nigerriano, l’unica speranza resta quella che Napoli e arabi trovino l’accordo per il cartellino, visto che da quelle parti il mercato chiuderà lunedì 2 settembre.