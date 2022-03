Napoli, Malcuit vuole essere il sostituto dell’infortunato Di Lorenzo, poi sarà addio

Kevin Malcuit è tornato a disposizione di Spalletti nell’ultima sfida contro l’Udinese, ma s’è seduto in panchina e quando Di Lorenzo ha lasciato il campo è stato Zanoli a prendere il suo posto. Il francese però ora vuole sfruttare la sosta per tornare in corsa per la sostituzione dello stesso Di Lorenzo che resterà fuori almeno un mese e che, in qualche modo, andrà sostituito. Oltre Zanoli e Malcuit, anche Tuanzebe potrebbe tornare in corsa per giocarsi un posto da titolare. Nel frattempo, lo stesso Malcuit lotterà per un finale di stagione all’altezza, l’intenzione è quella di salutare gli azzurri nel migliore dei modi e poi ripartire altrove. In scadenza di contratto, da parte del Napoli non è previsto il rinnovo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Fonte: tuttomercatoweb.com