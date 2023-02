Coppa Italia – Cremonese, corsara all’Olimpico, sfiderà la Fiorentina in semifinale

Nuova vittoria, a sorpresa, della Cremonese di Ballardini, in Coppa Italia; dopo il successo ai rigori di Napoli, i grigiorossi hanno battuto la Roma per 2 a 1, all’Olimpico, guadagnando così la semifinale contro la Fiorentina che si giocherà, in gare di andata e ritorno, ad aprile. I lombardi non accedevano a questo traguardo da ben 36 anni. Per una squadra ultima in campionato, si tratta di vero exploit. Questa sera ultimo quarto di finale tra Juventus e Lazio.