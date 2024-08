Calciomercato – Anche Zerbin e Folororunsho resteranno all’ombra del Vesuvio, l’ex Monza sarà l’alternativa a Spinazzola

Finalmente, dopo oltre due mesi, in cui si è parlato solo di calciomercato, ora terrà banco esclusivamente il calcio giocato, anche se questo mercato, per il Napoli, lascia le scorie della mancata cessione dell’attaccante nigeriano che non ha trovato potenziali acquirenti in Europa, come ci si aspettava. Tuttavia, il presidente ha portato a termine una campagna acquisti colossale con un imvestimento societario di 150 milioni di euro, pur non avendo a disposizione gli introiti della vendita mancata di Osimhen. Aurelio De Laurentiis non ha accettato l’offerta di 70 milioni arrivata dall’Arabia, facendo un piccolo dispetto al procuratore ed al calciatore nigeriano. Un’inversione di tendenza, rispetto al passato che mette in risalto il fatto che i soldi non sono tutto: si vive anche di soddisfazioni. Calenda aveva prospettato, all’atto del rinnovo contrattuale del suo assistito, che ci sarebbe stata la fila per acquistare Osimhen. Cosa mai successa, per cui è stata una vera presa in giro per il massimo esponente azzurro che, adesso si è ” vendicato”, influendo non poco sulla carriera del centravanti, che non giocando, non saprei quali club potrebbero prendelo in considerazione, nel mercato invernale. Ma tant’è , difficilmente si potrà riaprire il discorso con la società araba, quando mancano soltanto due giorni alla chiusura del calciomercato saudita. Come Osimhem, non sono stati ceduti neanche Alessio Zerbin e Michael Folorunsho, che rimarranno. Le proposte giunte al Napoli, per la loro cessione non hanno mai soddisfatto la dirigenza azzurra. Non so se Folorunsho sarà reintegrato in rosa, mentre l’ex Monza, piochè non è arrivato un esterno destro, sarà l’alternativa a Spinazzola.