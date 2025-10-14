NEWS

Murales Maradona, nessun sigillo

14 Ottobre 2025

Nessun provvedimento restrittivo per il murales di Maradona, a chiarirlo è la famiglia Esposito con un comunicato: “Premessa importante: Largo Maradona non è stato né chiuso né coperto dalla Municipale o da controlli delle autorità. La decisione di sospendere momentaneamente con la chiusura del cancello, e di aver coperto i monumenti, è stata una nostra scelta, dettata da senso di responsabilità e rispetto delle regole”.

Purtroppo, le istituzioni non ci hanno ancora dato la possibilità di ottenere un permesso che ci consenta di operare regolarmente tutto il giorno, in quello che – grazie al lavoro e alla dedizione di mio padre e della mia famiglia – è diventato il luogo più iconico e visitato di Napoli. Noi siamo i primi a rispettare le leggi e a lavorare in regola: paghiamo le tasse, siamo iscritti a INPS e Camera di Commercio, la merce è tutta fatturata e i nostri dipendenti sono assunti regolarmente”.

“L’unico problema è che abbiamo una licenza itinerante, e quindi non possiamo restare fermi, perché è l’unica licenza che ci è stato possibile ottenere. Proprio per questo, chiediamo ad alta voce alle istituzioni di aiutarci, di trovare una soluzione concreta che ci permetta di continuare a lavorare nel rispetto della legge. E per quello che beneficia un quartiere intero. Perché se chiudiamo noi, non si ferma solo la nostra famiglia, ma si spegne un intero quartiere. E stavolta, Largo Maradona non lo riapriremo più — per scelta nostra”.

