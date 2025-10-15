ITALIA

ITALIA – Poker di vittorie per Gattuso, la sua Nazionale, ieri, ha battuto Israele per 3 a 0, playoff sicuri

15 Ottobre 2025

Quarta partita, per il Ct Gattuso,  sulla panchina  della Nazionale italiana e quarto successo di fila, stavolta contro Israele, in quel di Udine, davanti a poco meno di 10mila spettatori. L’Italia ha vinto per 3 a 0, grazie ad una doppietta dell’italo-argentino Retegui e del romanista Mancini. Un risultato che proietta Donnarumma e compagni, matematicamente, con due giornate di anticipo, ai playoff di marzo. In verità non è stata una gara facile per gli azzurri, dal momento che gli avversari hanno dato loro filo da torcere, sfiorando il gol in più occasioni. Decisiva una super parata di Donnarumma che così ha riscattato l’errore dell’ultimo match. L’italia, è certa del secondo posto, con i suoi 15 punti conquistati finora nel girone, dietro alla Norvegia, già qualificata alla fase finale del prossimo Mondiale, a quota 18, Norvegia che potrebbe anche esserer aggiunta ma la differenza reti di + 26 la mette al riparo da qualsiasi risultato esca nella partita con l’Italia del mese di novembre, quando si disputeranno le ultime due gare contro la Moldavia ed appunto la Norvegia.  Tra i migliori in campo citiamo l’attaccante Matteo Retegui ed il portiere Gigio  Donnarumma. Un plauso va pure al Ringhio, capace di riparare, alla grande, gli errori commessi dal suo predecessore Spalletti. Sedici reti in quattro gare sono un bottino lodevole per l’ex tecnico di Milan e Napoli. Ovviamente la strada verso il Canada, il Messico e gli Stati Uniti è ancora piena di ostacoli, ma viste le recenti partite degli azzurri, si pu essere ottimisti.

Armando Fico

