Antonio Conte – Il tecnico azzurro, sabato, nella sua Torino, festeggerà la cinquantesima panchina col Napoli

Antonio Conte, giunto all’ombra del Vesuvio unanno e mezzo fa, voluto fortementedalpresidente De Laurentiis, sabato, nella suaTorino, dove ha vinto tre scudetti consecutivi, con la compagine, bianconera festeggerà la cinquantesima panchina in azzurro. Inoltre il tecnico leccese sta per arrivare alla sua 250esima presenza su una panchina di massima serie. Il mister, non casualmente era allo Stadio Grande Torino il giorno dell’unica sconfitta del Napoli per 3 a 0,col Torino, negli ultimi due decenni. Casa nel capoluogo piemontese, moglie e figlia torinesi, oggi è un innamorato della città partenopea, la quale lo convinse a rimanere dopo la fantastica scenografiadella festa scudetto sullungomare cittadino. Duecentomila tifosi appassionati, si riversarono per le strade di Via Caraccioloper acclamare i loro beniamini ed Antonio Conte sul bus scoperto. Quell’evento rimase scolpito nella mente dell’allenatore salentino che volle tornare sui suoi passi e rinunciare al ritorno a Torino. La sua avventura azurrà iniziò il 10 agosto 2024, al Maradona nei preliminari di Coppa Italia, contro il Modena, poi, culminata nella prima grande scalata al quarto scudetto della storia del club napoletano. Nella scorsa stagione, senza l’Europa, Conte ha conquistato 26 vittorie, di cui 24 in campionato, e 2 in Coppa Italia. Tra l’altro, l’ex Juventus, aveva declinato l’invito di De Laurentiis a subentrare, in corso d’opera, al francese Garcia, reo di aver fatto veri disatri Soltanto un appuntamento rimandato, alla stagione seguente.